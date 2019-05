Tony Peña Guaba renuncia del PRD: “No voy a militar en un partido bisagra y sin propuestas”

El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Guaba, renunció este jueves como miembro de esa organización tras conocer el fallo del Tribunal Superior Electoral, que rechaza el recurso de referimiento electoral interpuesta contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Miguel Vargas Maldonado.

“Anuncio mi decisión irrevocable de no seguir siendo perredeista. Porque a estas alturas de mi vida, no voy a militar en un partido bisagra y sin propuestas. No voy a trabajar para regalarle 80 años de historia a un sector que no siente, ni padece por el país” indicó el dirigente a través de su cuenta de twitter.

Peña Guaba, quien era el secretario general del partido, había interpuesto una demanda contra Miguel Vargas Maldonado, por desacato a la sentencia de esa misma corte que anuló la convención del 2017, donde habían sido ratificadas las autoridades del PRD.

Agregó “Lo lamento por los miles y miles de perredeistas que esperaban un PRD en las calles, haciendo oposición. Hablando de propuestas y soluciones al país. Lamento líder, no haber impedido que su partido sea bisagra”.

El dirigente aseguró que todo lo que el PRD sometió y aprobó en la XXXV Convención Extraordinaria es nulo de pleno derecho y carece de efecto jurídico, porque la dirección de ese partido cesó en sus funciones de acuerdo a lo que establece el TSE.

“No entendemos como rechazan de la parte demandada, todos los medios de inadmisibilidad y nos lo dan bueno y válido en cuanto a la forma y nos rechazan en cuanto al fondo la sentencia del TSE. Se demostró con los estatutos que cesó la dirección del PRD”.