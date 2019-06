¿Resistirá la unidad del PLD prueba de la candidatura presidencial del 2020?

Unidad peledeísta ha resistido cuatro pruebas menores desde octubre de 2018 a mayo del 2019; falta la mayor

Desde el 27 de octubre del 2018 al 30 de mayo de este año, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha pasado la prueba de unas cuatro reuniones que han anunciado posible ruptura y que han terminado con la simbólica foto de manos alzadas entre Leonel Fernández, Danilo Medina y los restantes integrantes del Comité Político.

En ese tiempo, se han producido dos reuniones del Comité Central que han avisado división, la del Comité Político del 13 de mayo y la plenaria del Congreso del pasado 30 de mayo, pero el PLD ha resistido. Sin embargo, la unidad peledeísta será probada como el oro en el fuego en los próximos 80 días, periodo en que tendrá que quedar definida la repostulación o no del presidente Medina con todas las consecuencias políticas del hecho que tiene como tope el 22 de agosto, según el calendario de primarias de la Junta Central Electoral (JCE) en base a la Ley de Partidos.

Fernández ha reiterado en innumerables ocasiones que no apoyará otra reforma constitucional para la reelección de Medina, pero para el presidente ser candidato depende del cambio a la Carta Magna luego que se cerraran las vías judiciales con el fallo del Tribunal Constitucional que dijo que es imposible declarar inconstitucional la Constitución.

Lo primero que se ha discutido es que si se cambia la Constitución para Medina repostularse el PLD quedaría automáticamente dividido ante el mensaje de Fernández de que “no hay marcha atrás” en su discurso de respeto a la Carta Magna. Los pronósticos indican que si ocurre una división en esos términos es poco probable que el PLD retenga el poder en el 2020.

Según la encuesta Gallup publicada el 6 de mayo, en el hipotético caso de que se reforme la constitución y Medina pueda optar a un tercer mandato, un 45 % de los consultados expresó “con mucha seguridad que no votaría por él, frente a un 20 % que dijo con mucha seguridad que sí lo haría”.

Hay quienes han planteado incluso la posibilidad de que Medina logre los votos para modificar la Constitución, pero que finalmente no se presente como candidato y por el contrario rete a Fernández a retirarse también de la contienda con el argumento de dar paso a la renovación en la organización (el “ni tu ni yo”).

Sin embargo, en los corrillos políticos se comenta que eso es casi imposiblem porque sería muy arriesgado políticamente para Medina embarcarse en una reforma con el PLD dividido para finalmente no competir por la boleta.

Un tercer escenario sería que Medina opte por impulsar a uno de sus seguidores en las primarias contra Fernández, pero en la medida en que pasa el tiempo esa posibilidad se ha desvanecido porque el discurso y hechos a favor de la reelección han tomado cada vez más cuerpo y los aspirantes peledeístas han quedado casi anulados.

Además, el tiempo parece corto para un proyecto de un tercero que pueda competir con éxito en las primarias del 6 de octubre contra Fernández. Para las primarias faltan poco más de cuatro meses y en el PLD ninguno de los aspirantes fuera de Medina y Fernández pasa del 2% de apoyo con la excepción de la vicepresidenta Margarita Cedeño.

Hasta ahora, la fórmula de unidad del PLD respecto a la candidatura presidencial, que tiene más apoyo es la que plantea la habilitación política del presidente Medina y que Fernández sea el candidato. Sin embargo, esa propuesta tiene como problema en qué momento se haría la reforma a la Constitución que le permita al actual gobernante postularse en el futuro.

Del Comité Político se han pronunciado públicamente a favor de la habilitación de Medina José Ramón (Monchy) Fadul, Francisco Javier García y Ramón Ventura Camejo. La propuesta de posibilitar que Medina pueda volver a ser candidato en otra contienda que no sea el 2020 no registra declaraciones de oposición en el sector de Fernández.

Fuera del PLD, esa opción la planteó José Francisco Peña Guaba, presidente del partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) aliado al PLD y que en esta coyuntura ha declarado apoyo al expresidente Fernández.

Comité Política ya discutió reserva

El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo que antes de ir a la plenaria del Congreso el pasado jueves, el Comité Político discutió la propuesta de reserva que hizo el sector de Fernández, sin embargo, no dio detalles de lo acordado. La reunión de la cúpula del PLD fue pospuesta y aún no se conoce la nueva fecha de la reunión, pero tiene el plazo fatal del 22 de este mes para decidir sobre las reservas.

La propuesta de reservar las candidaturas para los actuales legisladores y alcaldes del PLD, ha generado fuertes contradicciones a lo interno de la corriente del presidente Medina.

El tema parece vedado en los organismos del PLD

El tema de la reforma para habilitar a Medina no ha podido plantearse en los organismos del PLD, pues Fernández y sus seguidores tienen un no rotundo a que sea ventilado bajo el amparo del acuerdo firmado por el Comité Político en el 2015. De hecho, se daba por hecho que Ventura Camejo lo plantearía en la reunión del lunes 13 de mayo, pero no ocurrió. Antes de esa reunión, el 27 de abril pasado, la convocatoria del Comité Central para escoger los cuatro miembros faltantes de la Comisión Electoral se volvió tensa por posibles “sorpresa” también por los rumores de que podría plantearse la habilitación de Medina y el plan “B” que tenía el sector de Fernández si se presentaba la coyuntura. Pero tampoco ocurrió. Lo propio se dijo que podría pasar en la plenaria del Congreso el pasado jueves, pero el tema no pasó de ser un rumor.