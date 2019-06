Fernandito: Amo a Aramis como un pariente, no como familia

Santo Domingo.- El merenguero Fernando Villalona dijo este martes que ama a su hermano Aramis como a un pariente, más no como familia porque familia es aquel que da cariño y reconoce los méritos de otro.

Asimismo, indicó que el concierto “Fernando dominicano soy”, que ofrecerá el próximo miércoles 19 de junio en Hard Rock Live, sería una plataforma importante para hacerse sentir con el intérprete de “Luna”.

“Este es un momento sumamente para yo hacerme sentir con mi hermano Aramis, a quien amo como pariente, no como familia porque familia es que te da cariño, que te reconoce tus méritos, que te agradece lo que has hecho por él, que te va a ver, que no hace chismes, que no quiere lo del otro…”, expresó Fernandito al subrayar que este no es el momento de que su hermano lo acompañe en un escenario.

El intérprete de “La hamaquita” piensa que Aramis primero “tiene que pisar tierra y sembrar y arrancar yuca” como lo hizo él.