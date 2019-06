El Pachá se defiende de denuncia por agresión sexual: “esta vez no le va a salir”

El comunicador Fréderick Martínez, “El Pachá” se defendió este sábado de la denuncia en su contra por supuesta agresión sexual a una mujer y dijo que quienes estén detrás de esto serán sometidos ante los tribunales.

“Esta vez no le va a salir, ni le salió, porque escogieron al menos indicado, no era yo. Primero porque yo no tengo un peso, porque todo lo doy, vengo de un divorcio después de 20 años de casado”, indicó el comunicador en su programa.

Dijo que no permitirá que décadas de esfuerzos y trabajos con medios nacionales y cadenas internacionales sean tirados por el suelo por culpa de “mediocres”.

“Me la van a pagar en los tribunales, aunque sea lo último que haga en mi vida como comunicador y como ente social, voy a dar un ejemplo a los chantajeadores y a los manipuladores”, expresó el presentador .

Agregó: “Debieron buscarme una muchachita menor, debieron truquearme bien. O ponerme un mujerón como la supuesta joven que aparece en una fotografía que supuestamente está ligada al caso David Ortiz, porque ahí yo me hubiera derretido, pero me buscaron la menos indicada. Una mujer con hijos con 30 años, pero Dios está en el cielo, esta vez no le salió, repitió “El Pachá.

Denuncia

Una mujer denunció que fue víctima de agresión sexual por parte del presentador de televisión Frederick Martínez “El Pachá”, mientras compartían en un restaurante de la capital.



La joven, quien ha sido identificada solo como “Yani”, presuntamente laboró durante un tiempo en el programa “Pégate y Gana con El Pachá” (que se transmite por Color Visión cada sábado), donde inició como receptora de llamadas para los concursos y luego pasó a ser parte de las modelos.

La denuncia fue presentada el pasado jueves ante el Ministerio Público, en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.