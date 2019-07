Navarro afirma que ser el relevo confiable no se trata de una cara nueva, sino de presentar propuestas basadas en causas sociales

EL VALLE.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, afirmó que para ser el relevo confiable que necesita esa organización de cara a las elecciones del 2020, no se trata de ser el más joven de los aspirantes o de una cara nueva, sino de presentar una propuesta de Nación basada en las causas sociales de nuestra gente.

Navarro se expresó en esos términos durante un encuentro con dirigentes políticos y comunitarios de la comunidad El Valle, provincia Hato Mayor, donde dijo que “para ser confiable en un contexto de desconfianza, usted debe acercarse a la gente, escuchar sus preocupaciones, sus problemas y también sus sueños, para que su propuesta no esté basada simple y llanamente en que usted es más joven o es una cara nueva, sino para que su propuesta esté basada en las causas sociales de su gente, de su pueblo”.

Expuso que hoy el PLD se enfrenta al reto de si es capaz de permitir el surgimiento de un relevo, en un contexto donde tenemos que renovar la confianza de la gente del pueblo.

No obstante, indicó que los relevos no surgen si las nuevas generaciones se quedan sentadas de brazos cruzados, simple y llanamente viendo los grandes liderazgos de una generación. Enfatizó que esas nuevas generaciones deben arriesgarse, deben tener representantes que den el paso, que se sometan al escrutinio, a la evaluación de las bases de su partido y también de las bases de la sociedad dominicana. “Eso es lo que me ha llevado a mí, Andrés Navarro, con miles de compañeros, de dirigentes sociales y religiosos de todo el país a construir esta propuesta de relevo confiable a la Presidencia de la República”.

Sostuvo que eso implica un gran trabajo, un gran esfuerzo de ir comunidad por comunidad, que es lo que él ha estado haciendo desde hace más de un año, escuchando a la gente, “en encuentros así donde yo pueda conocer a mis compañeros y ellos me puedan conocer a mí, donde yo pueda escucharlos y ellos puedan escucharme a mí. De forma que cuando nosotros presentemos formalmente este proyecto de nación, la gente sienta que surgió de su corazón, de su realidad y no que fue traído por especialistas de fuera del país”.

Navarro dijo sentirse orgullo del PLD por ser la única organización en el país que ha tenido el valor de abrir sus puertas y decirle al ciudadano común “ven a tomar una decisión estratégica conmigo, de mi partido, la selección de los candidatos, desde los candidatos a vocales, directores de distritos municipales a regidores, a alcaldes de municipios, a diputados, a senadores, hasta el candidato a la Presidencia de la República”.

Se refirió a que el PLD realizará el próximo 6 de octubre sus primarias abiertas donde podrán votar no solamente los miembros de la organización, sino cualquier ciudadano que quiera apostar por uno de los candidatos del PLD.

De su lado, Félix Gutiérrez, alcalde de El Valle manifestó su agradecimiento a Andrés Navarro por estar en esa tierra llena de gente humilde. “Nosotros hoy le decimos bienvenido a este lugar. El Valle lo quiere, El Valle es suyo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido de corazón”.

En tanto, Ramón de los Santos, miembro del Comité Central y presidente provincial del PLD, dijo sentirse regocijado por la presencia del precandidato y exhortó a los presentes a prestarle atención a sus palabras y “se tirarán un manjar con el compañero Andrés Navarro”.

También acompañaron al precandidato Isabel Araujo, regidora del El Valle y Andrés Peguero, presidente municipal del PLD. La oración estuvo a cargo del pastor Aurelio Alfonseca.