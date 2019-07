Fausto Polanco da pasos legales contra Junta Electoral de Acroarte

El abogado Teobaldo Durán afirma que su cliente fue ignorado por miembros de la Junta

Gremio.- Ante la decisión de Carlos Cepeda Suriel y Maura Alcántara, de declarar ganadora a la plancha amarilla y su candidato Alexis Beltré, “reviviendo” un voto nulo, el periodista Fausto Polanco demandó a la Junta Electoral de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en nulidad de la resolución que lo declaró vencedor ilegalmente el pasado 8 de este mes.

Teobaldo Durán, abogado de la parte demandante, expresó que Polanco estuvo todo el tiempo tratando de evitar dar este paso y lo primero que hizo fue impugnar esa decisión ante la propia junta de elecciones, pero fue ignorado.

“Mi cliente siempre ha estado en disposición de dialogar y lo único que pidió fue que ante un empate 101 a 101 uno se revocara la decisión de “revivir” el voto nulo de la filial de Nueva York y se fueran a nuevas elecciones, pero muy por el contrario de responder nos ignoraron, sin darnos respuestas”, expresó Teobaldo Durán en una nota de prensa.

Según dice la demanda, para romper el empate, los miembros de la Junta, Cepeda Sueriel y Alcántara decidieron validar un voto nulo de la filial de Nueva York, sin que, al momento de levantar el acta notarial, certificada por el notario público David Rivas, de Nueva York, se hiciera constar alguna discrepancia, objeción o impugnación de los delegados de la plancha.

De acuerdo con lo expuesto, allí ocurrió todo lo contrario, pues el acta notarial levantada por el notario Rivas el 29 de junio hace constar que los resultados fueron dados a conocer por el Secretario de la Junta de Acroarte, después del conteo, frente a los delegados de ambas planchas con 38 votos para el Comité Ejecutivo Nacional, de los cuelas Polanco obtuvo 22, Beltré 15 y un voto nulo.

“Actuando como supuestos jueces imparciales, Cepeda y Alcántara, sin que existiera ninguna controversia respecto a ese voto nulo, decidieron validarlo. Todo esto fue montado sin que los estatutos de la entidad gremial se los permitieran, sobre todo, violando su investidura como de tercero imparcial y al debido proceso en perjuicio de mi requeriente”, sostuvo.

Estos dos miembros de la Junta no indican sobre qué base se les permitió a ellos sobre la revocación de una decisión no contradictoria y no controversial, tomada en el momento de la presentación en la boleta en cuestión de la ciudad de Nueva York, cuando el reglamento electoral en el artículo 45 indica que: La Junta de Elecciones podrá conocer y decidir en última instancia, según fuere el caso, de las impugnaciones, recusaciones, apelaciones, protestas y otros recursos que se produzcan en materia electoral.

“Atendiendo a que mis requerientes nunca fueron informados de la existencia de una impugnación, recusaciones, apelaciones, protestas o reclamación con respecto a la declaratoria de nulidad del voto emitido en la ciudad de Nueva York, sobre el cual la Junta Electoral de Acroarte, específicamente en Carlos Cepeda Suriel y Maura Alcántara, decidieron revivirlo y declararlo no nulo, violentó el sagrado derecho a defensa”, dijo.