El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana concluyó su trabajo de supervisión en los Estados Unidos para el montaje de las elecciones que se llevarán a cabo el 19 de mayo de 2024, que incluyeron las ciudades de Boston, New Jersey, Philadelphia y New York.



Este trabajo de supervisión fue encabezado por Román Jáquez, presidente de la JCE, junto con los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa.



También participaron los integrantes de la Mesa Técnica del Voto en el Exterior, conformada por los directores de Elecciones, Mario Núñez Valdez; de Informática, Johnny Rivera; del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda y Lenis García, de Partidos Políticos.



Durante su visita, sostuvieron encuentros con los integrantes de las Oficinas de Servicio en el Exterior (OSE) y de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE), así como también con delegados de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral, representantes de la comunidad dominicana y líderes comunitarios de Nueva York, New Jersey, Boston y Philadelphia.



Jáquez resaltó el papel de los partidos políticos y de los candidatos durante este proceso electoral, exhortando a que envíen un mensaje de dignidad, civismo y prudencia a sus simpatizantes. Aseguró que el Pleno garantiza unas elecciones íntegras, cívicas, seguras, pacíficas, dignas, transparentes y justas.



Padrón del exterior



RománJáquez añadió que República Dominicana es el país de América Latina con más votantes registrados a partir de su padrón general, lo cual es de 11 %, tras señalar que su padrón del exterior pasó de 595,000 (2020) a 863, 784 empadronadas en el 2024.



“República Dominicana es el único país en el mundo en el que los votantes registrados en el exterior son más amplios que los registrados en la capital; es el único país del mundo que su registro de electores en el exterior podría incidir cuantitativamente en la elección del nivel presidencial”, dijo.



Voto en el exterior garantiza participación

La miembro titular de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua sostuvo que la democracia de un país solo se sostiene con la participación activa de sus ciudadanos. Planteó que el voto en el exterior garantiza la participación cívica, impactan en las políticas públicas y fortalece la democracia dominicana “al ampliar la base de votantes y fomentar una mayor representatividad en el gobierno. Esto contribuye a una sociedad más inclusiva”, agregó.