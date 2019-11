La JCE y Leonel

Ahora aparenta que la Junta Central Electoral (JCE) inscribió la candidatura de Leonel Fernández a regañadientes. Obviamente no tenía más alternativa, porque la sentencia en favor de los derechos del expresidente es de obligatorio cumplimiento. La decisión anterior del pleno de ese órgano sólo previó que el caso estaba sometido al Tribunal Constitucional, pero se desentendió que había otro proceso abierto en el Tribunal Superior Electoral, y su resolución condicionando la decisión a la espera de lo que juzgara el Tribunal Constitucional, y no decidir sobre la materia, si inscribía o rechazaba, abrió un compás que fue interpretado de múltiples maneras. Ayer, definitivamente el Pleno no tuvo alternativa y aceptó al nuevo candidato.