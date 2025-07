Ha sido motivo de burlas un informe de Agricultura sobre alimentos agropecuarios que destaca el aumento del consumo de tayota. En 2015 el per cápita era de 26 libras, mientras en 2024 fue de 167.9 libras. De otro lado, mientras la gente come tayota, se reduce el consumo de carne de res en un 30 % (de 21 libras a 15). O sea, per cápita el dominicano consume menos carne y come más tayota. Se quiere dar connotación política, al decir que el PRM ha llevado a que la gente tenga que sustituir carne por tayota pero, si a eso vamos, esas estadísticas arrancan desde 2015. Dicen cruelmente que para no perder la costumbre y pensar que come carne, el esposo le dice a la mujer: “Mátame esa tayotica”.