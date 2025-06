Habrá quien se pregunte qué cambio hubo con la “guerra de los 12 días” entre Israel e Irán, porque cada bando reivindica el triunfo y Trump proclama que fue él quien ganó. Nadie dude que para la próxima contienda aparezca la misma cantaleta de hace unos 30 años de que Irán ya casi termina la bomba nuclear. Y vendrá el consabido coro que, sin remordimiento, lo amplificará y gritará ¡Fuego!, pero no porque tiene la bomba, sino dizque para que no la tenga. De trasfondo, los que sufren son sus respectivos pueblos que preferirían, luce cruel decirlo, que les caiga la jodida bomba esa y no vivir la eterna angustia, la zozobra, de que casi está lista, mientras son de otro tipo las que permanentemente caen.