La CD aprueba préstamo de US$90 MM para Zona Colonial

La Cámara de Diputados aprobó ayer el préstamo por US$90 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el remozamiento de la zona Colonial con 92 votos a favor, 4 en contra y la abstención de 40 legisladores de la oposición.

Ayer, casi corre la misma suerte, pues el presidente de la Cámara Baja, Radhamés Camacho llamó en dos ocasiones a votación y no conseguía obtener votos. Finalmente, cerró la sesión y convocó inmediatamente y logró pasar el proyecto cuando los diputados reformista, Inés Bryan y Máximo Castro Silverio, así como el perremeísta Ronald Sánchez votaron NO y completaron el quorum requerido de 96 legisladores.

El contrato de préstamo ya había sido aprobado por el Senado de la República en su sesión del 26 de junio.

La iniciativa tiene como propósito recuperar espacios públicos y monumentos históricos como el Convento de San Francisco, la ribera del Ozama, el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la museografía de la Fortaleza de Santo Domingo, el Museo de la Catedral Primada de América y otras infraestructuras.

El proyecto también incluye la reparación del sistema de suministro de agua, drenaje pluvial, alcantarillado, cableado eléctrico y de telecomunicaciones, pavimentación de calles, iluminación, señalización, paisajismo y habilitación de espacios para estacionamiento.

Los diputados dejaron sobre la mesa el conocimiento del proyecto que modifica la Ley 61-18, del Presupuesto General de la Nación de este año.

La pieza, que fue aprobada con 76 votos del PLD, 12 del PRD y uno del PRSC, fue sometida por el Poder Ejecutivo y busca aprobar una nueva estimación de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario 2019 por un monto de RD$674, 871, 825, 037.00, también un nuevo total de erogaciones por RD$931,995,932,314.

Dictan charla sobre masculinidades

La Cámara Baja, a través de la comisión de equidad de género, organizó una charla para diputados, diputadas y sus servidores públicos para concientizar sobre la violencia de género.

La conferencia “Violencia de género, una mirada desde la masculinidad”, fue impartida por los doctores Lilliam Fouder y José Miguel Gómez, en el Salón de la Asamblea.