¡Dale brillo a tu diciembre!

Cuando llega diciembre es difícil no pensar en las prendas con brillo, en especial, para despedir el año, el 31. Sin embargo, no hay que esperar el último día para brillar. Desde ya, las actividades navideñas inician, por lo que es tu oportunidad para incluir los brillos con lentejuelas en tu armario. Recuerda que el brillo es sinónimo de diversión, celebración y elegancia. Ya sea, en una falda, una blusa, un vestido, en accesorios, carteras o zapatos, este detalle resaltará tu look. Aunque puedes llevar el brillo en prenda de diversos colores, sin duda, el plateado y dorado, siempre reinan en esta temporada.