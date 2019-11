Fallece poeta Alexis Gómez Rosa

El poeta Alexis Gómez Rosa murió este viernes en el Centro Médico de Otorrino-laringología donde fue ingresado hace unos días luego sufrir un derrame cerebral. Al momento de su deceso tenía 69 años.

Médicos habían informado que Gómez Rosa sufrió una hemorragia intraventricular (IVH), por lo que descartaron una cirugía debido a que los daños fueron irreversibles y se extendieron a gran parte del celebro.

Alexis Gómez Rosa nació el 2 de septiembre de 1950, su juventud transcurrió del lado este del Ozama, en un sector de tradición trujillista, donde sólo dejaba espacio para que un mozalbete admirado por la intrepidez de un grupo de militares honesto, liquidara en su interior la esperanza y el sueño. Pero lo cierto es que la Guerra de Abril produjo el salto de adolescente a hombrecito y, en consecuencia, a tener las motivaciones de quien ya exhibe incipiente bigote. “En cuanto a la poesía comprendí desde temprano que la poesía cobra bien caro cuando se le traiciona comprometiendo su naturaleza”, indicó Gómez Rosa, integrante de la Generación de Post Guerra y miembro fundador del grupo La Antorcha. Sus versos, tejidos con pedazos de luna llena, tienen la estampa de su tiempo. Es tres veces Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez y su obra se ha traducido al francés, italiano, portugués, inglés y japonés.

Eraun poeta, escritor y educador dominicano. Licenciado en Letras por la State University of Nueva York (Saratoga Spring, 1989). Hizo una maestría en Literatura Hispanoamericana de New York University. Trabajó como profesor de lengua española en el sistema de educación pública de New York, y de cultura dominicana en The City University of New York (Hunter College.