Bartolo Colón se siente "indignado" por sentencia en su contra

Santo Domingo .- El lanzador Bartolo Colón expresó este martes que se siente "indignado" y "desilusionado" tras el fallo emitido por un tribunal local que lo condena a pagar el 10 % de las ganancias de los contratos que firmó en las Grandes Ligas entre 2010 y 2017.

"Hoy quiero hacer un comunicado sobre algo que me afecta y a mi familia. Estoy siendo víctima de un proceso iniciado por personas que me pretenden quitar lo que con tanto esfuerzo yo he conseguido", dijo el serpentinero en un comunicado colado en su cuenta de Instagram.

Colón, que ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2005, expresó que debido a la "ligereza de nuestros tribunales" se encuentra en una situación "que nunca antes me imaginé".

"Confieso que me siento desilusionado, pero con fuerzas para que se limpie mi nombre y el de mi familia. Les aseguro que tomaré todas las acciones para revertir esta injusticia y que se me reparen los graves daños que me han ocasionado", opinó el beisbolista.

Colón fue condenado por un tribunal de Santiago (norte) a indemnizar a dos médicos por haberle aplicado un tratamiento de células madre para recuperarse de una lesión y extender su carrera en las Grandes Ligas de béisbol.

El deportista tendrá que pagar 4,59 millones de dólares a los médicos, lo que corresponde al 10 % de las ganancias que obtuvo por los contratos que firmó entre 2010 y 2017 con equipos como los Yanquis, los Metros de Nueva York o los Atléticos de Oakland, entre otros.

La sentencia reconoció el acuerdo verbal entre Guzmán Durán y Liriano Espinal con Bartolo Colón mediante el cual los médicos realizaron el procedimiento de trasplante de células madre para reparar los tejidos dañados en el hombro y codo derechos del lanzador.

En su larga carrera, Colón se convirtió en el lanzador latinoamericano con más victorias en las Grandes Ligas (247), tras superar las marcas del nicaragüense Dennis Martínez (245) y del dominicano Juan Marichal (243). EFE