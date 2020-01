Negación a la entrada a US en un puerto de entrada

Puede que conozcas personas que, en un aeropuerto al momento de tratar de ingresar a los Estados Unidos, un oficial les negó la entrada y fueron devueltos a su país de residencia u origen.

¿Exactamente qué ha ocurrido con estas personas? Pues se les ha hecho un proceso sumario de deportación.

Usualmente, el oficial se ha percatado de alguna violación al visado que la persona ostenta. Generalmente, las personas entran con visa de turista; pero esto puede suceder con cualquier otro visado, el punto principal en estos casos es la violación a los términos del visado de no-migrante.

Si una persona viola las condiciones de su visado, puede ser encontrado inadmisible. En otro artículo hablaremos con más detalle sobre el significado de “inadmisibilidad”; pero directamente en el caso que nos ocupa, los individuos suelen violar el visado por quedarse más tiempo del permitido, haber trabajado sin autorización, o haber admitido que mintió anteriormente. Luego que un oficial registra este proceso en el récord de la persona, automáticamente, existe una prohibición de entrada a los EU de cinco años. Por ello, la visa de no-migrante es usualmente cancelada de inmediato. Si no es cancelada de manera inmediata, usualmente el consulado se comunica con la persona para notificar la cancelación. Tome nota que no importa si usted asiste a la cita o no, esta es igual cancelada.

¿Existe alguna solución para este registro de inadmisibilidad? La respuesta general es sí. Existen perdones que les permite solicitar la readmisión al país. En la mayoría de los casos, el agente consular tiene la discreción de recomendar la aceptación del perdón o de determinar que realmente el perdón no es necesario. Por esto, es que es muy importante que cada vez que se encuentre en un puerto de entrada usted sea muy diligente con sus respuestas e igualmente entienda lo que su visado le permite, ya que si debe aplicar por un perdón siempre un porcentaje de aprobación estará a discreción del agente consular.