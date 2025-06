A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir que no cumplen con los requisitos del Real ID Act dejarán de ser aceptadas como forma de identificación para abordar vuelos domésticos o ingresar a edificios federales restringidos, como bases militares o ciertos tribunales.



Aunque tu licencia estatal siga siendo válida para conducir, ya no te servirá para viajar en avión dentro de Estados Unidos ni para completar trámites federales si no tiene el sello del Real ID.



Si estás en Estados Unidos con visa de turista (B2) o de negocios (B1), deberás presentar tu pasaporte vigente al momento de abordar vuelos internos. Además, es fundamental que tu I-94 esté vigente, porque este documento demuestra que estás en el país legalmente. Tener el I-94 vencido puede exponerte a problemas migratorios, especialmente en aeropuertos o retenes de control.



Si desconoces qué es la I-94, te comento que este documento se genera de forma electrónica cada vez que entras a los Estados Unidos e indica el tiempo permitido de estadía en dicho país.



El Real ID solo puede ser solicitado por ciudadanos, residentes permanentes y personas con estatus migratorio legal. Para obtenerlo, debes acudir al DMV con documentos originales que prueben tu identidad, estatus, número de Seguro Social y dirección.



Si no calificas para un Real ID, asegúrate de tener un pasaporte válido y tu documentación migratoria al día. Si tienes dudas sobre tu caso o quieres revisar tus documentos, puedes consultarnos a [email protected]. Estamos aquí para ayudarte a evitar contratiempos y proteger tu tranquilidad.