Bajo el nuevo mandato del presidente Trump, las entrevistas consulares para visas de estudiantes han sido suspendidas a nivel global. Aunque no se ha emitido una cancelación oficial, los procesos están en pausa y las embajadas no están otorgando nuevas citas.



La razón: la administración busca implementar nuevos métodos de revisión para detectar riesgos ideológicos o de seguridad nacional. Entre las medidas que se planean figuran:



•Revisión profunda de redes sociales de los solicitantes.

•Filtros ideológicos para identificar posturas antisemitas o contrarias al gobierno de EE.UU.

•Nuevos protocolos de entrevista más estrictos.



Además, el nuevo director de USCIS ha planteado eliminar el programa OPT y la extensión STEM. Pero es crucial entender qué significa esto:



¿Qué es el OPT?



El Optional Practical Training permite a estudiantes internacionales trabajar en EE.UU. tras sus estudios.



•Se basa en una ley federal, por lo que requiere aprobación del Congreso para ser eliminado.

•Dura hasta 12 meses.



La extensión STEM permite sumar 24 meses más si el estudiante cursó una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.



•Fue creada por regulación administrativa y sí puede eliminarse por vía ejecutiva.

¿Y los que ya están dentro de EE.UU.?



Hasta ahora, los cambios consulares no afectan a quienes solicitan un cambio de estatus a visa de estudiante desde dentro del país. USCIS no ha informado restricciones ni pausas en estos casos, lo cual representa, por el momento, una alternativa viable.



Conclusión:

Estudiar en EE.UU. ya no es solo un desafío académico: también lo es político e ideológico. El mérito académico hoy compite con filtros que redefinen quién puede entrar.