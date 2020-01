Temen colapse escuela alberga a 250 estudiantes

Moca. La regional de Educación en la provincia Espaillat ordenó la clausura de un pabellón de la escuela Ulpiano Córdova, del distrito municipal José Contreras, en Villa Trina, ante el temor de que su estructura se desplome.



El centro educativo cuenta con una matrícula de 250 estudiantes, quienes temen que las paredes del plantel colapsen en cualquier momento. La estructura física lleva años deteriorada y con graves grietas, condición que había sido denunciada por maestros y las organizaciones comunitarias.

La maestra Marisol Veras dijo que pese a las deplorables condiciones, se imparte docencia a cinco cursos en una sola aula. El llamado que hace la comunidad educativa y comunitaria es que el Ministerio de Educación ofrezca una solución antes de que una tragedia afecte a la población estudiantil.

“Por la situación que está atravesando el centro, tenemos una precariedad muy grande. En una sola aula funcionan cinco cursos, debido a que los espacios están a punto de desplome. Con los recientes temblores de tierra los padres están muy preocupados”, apunta la educadora, al tiempo que exhortó al Ministerio de Educación a prevenir una tragedia con la intervención del centro educativo.

En tanto que Elianni Rosario refirió que la escuela no está apta para recibir docencia por lo que se hace necesario desalojar a los alumnos y levantar o reparar el espacio educativo. “En el entorno de la escuela se ven derrumbes. Hay un pabellón entero que no pueden dar clase y eso hace que no podamos recibir la educación adecuada”, agrega Rosario al hablar con los periodistas.

El dirigente Juan Comprés, coordinador Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, quien encabeza una lucha para que el Ministerio de Educación asuma la intervención de la escuela, también advierte del peligro que corren los estudiantes. Criticó que con tanto tiempo de reclamo, los niños sigan expuestos a un posible desplome del plantel o que sigan recibiendo docencia en condiciones de hacinamiento.