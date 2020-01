Menor presuntamente violada dice recibe amenazas de su agresor

Santiago.-Una niña que fue presuntamente raptada y posteriormente violada cuando apenas contaba con 11 años de edad denunció que su agresor la amenaza constantemente.

La adolescente que cuenta actualmente con 14 años de edad, junto a su madre dijo que el individuo que la abusó sexualmente, huyó hacia Dajabón, pero regresó y prácticamente se ha mudado cerca de su familia.

Desde hace un tiempo, la menor recibe apoyo en el Programa Niños con una Esperanza que dirige el pastor Pablo Ureña en el sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste.

“El me golpeaba, me halaba por el pelo y me obligaba a que yo le bailara en ropa interior y que hiciera otras cosas, a pesar de que me negaba. Lo que más me duele es que he ido ante el Ministerio Público, la Policía y nadie hace nada a pesar de que saben dónde está este hombre”, narra la menor.

Dijo que el individuo al que identifica como José Miguel Solís (Leivi), la obligó a la fuerza a entrar a un lugar y la mantuvo en cautiverio.

Indicó que un colmadero logró rescatarla tras escuchar los gritos del presunto violador, al que describe como de piel oscura y de aproximadamente 28 años de edad.

Al acudir junto a su progenitora, la mañana del martes al palacio de justicia de Santiago, llamó a la fiscalía para que actuara y aprese a su agresor.

“Yo lo que quiero que se haga justicia, para que esto no vuelva a ocurrir. Cada noche cierro los ojos y se me aparece el rostro de ese hombre y me da mucho miedo y no puedo dormir. Presiento que él se me va a volver a aparecer y me va hacer daño”, apunta la menor.

La madre cree que el presunto agresor sexual escapa, debido a que tiene familia que lo protege.