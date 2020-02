Policía imputa a coronel y técnico por “sabotaje”

La Policía Nacional imputó anoche al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y al técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, como colaboradores de los supuestos autores del fallo al sistema de voto automatizado, el pasado 16 de febrero.



La información la ofreció el vocero de la Policía, Frank Félix Durán, durante una rueda de prensa, quien no reveló la identidad de los alegados principales autores del hecho delictivo.

El oficial también informó que es absolutamente falso que esos imputados hayan recibido un trato violatorio a sus derechos, como se ha publicado en las redes sociales y medios de comunicación.

Félix Durán señaló que todo lo contrario, han recibido un trato digno y humano

“En el caso específico del técnico Manuel Antonio Regalado, el mismo fue despachado y entregado a sus abogados y familiares antes de vencido el plazo de la primera orden de arresto “, dijo el vocero policial.

El vocero de la Policía explicó que las conversaciones de WhatsApp entre coronel de Luis Abinader y el técnico de Claro, que fueron divulgadas en las redes sociales, son textos editados, para restarle responsabilidad a los imputados.

“Reiteramos no se dejen engañar y observen bien todos los acontecimientos y las evidencias encontradas en ambos teléfonos de estas dos personas”, dijo Félix Durán.

Ayer Manuel Antonio Regalado, tras haber sido dejado en libertad, fue reapresado y conducido a la cárcel del Palacio de Justicia en medio de un gran dispositivo de seguridad.

El abogado Daniel Tejeda dijo que el técnico fue llevado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva procedente del Palacio de la Policía Nacional, luego de haberse entregado a las dos de la tarde de ayer.

“Fue examinado por el médico legista, quien ha homologado el certificado médico que se emitió en el Centro Médico Moderno en horas de la mañana, luego de haber acudido por presentar golpes”, dijo Tejeda.

El técnico de Claro fue apresado por primera vez el domingo 16 de febrero y despachado la noche del martes, cuando acudió a el Centro Medico Moderno, tras ser dado de alta se trasladó a su casa, pero luego fue requerido por la Policía Nacional y llevado a la Fiscalía.

Agregó que su defendido no puede ser visto , debido a que fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, prohibió que lo vean , “ni siquiera los abogados, hasta tanto sea presentado a un juez”.

Tejeda indicó que su cliente será procesado por cometer delito electoral, por lo que presume que el caso será conocido por el Tribunal Superior Electoral. Además, aseguró que Regalado recibió una paliza durante el interrogatorio.

Versiones encontradas

El proceso de investigación al que fue sometido el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, por suministrar información sobre supuesto sabotaje a las elecciones municipales, mantiene versiones distintas entre las autoridades y el detenido.

Manuel Antonio Regalado habló en exclusiva con Noticias SIN sobre el trato que recibió mientras estuvo bajo custodia de las autoridades.

“No era una investigación sino una cacería de brujas no para esclarecer sino para buscar un culpable”, dijo Regalado.

Narró que llegó “íntegro” a la oficina de un alto miembro de la Policía Nacional, del que no reveló el nombre.

“El resultado de todos esos interrogatorios es visible en la condición física”, dijo mostrando el brazo que actualmente tiene inmovilizado.

“Recibí algunas caricias por algunos agentes de la Policía”, respondió al ser preguntado quién lo golpeó, quien además, aseguró que durante el interrogatorio “colapsé y al despertar me dijeron ‘no te hagas’”.

Relató que estuvo encerrado tres días en una habitación sin poder ver a su familia y que solo salía a ser interrogado.

“Soy un peón dentro de todo y todo se rompe por el más débil” puntualizó al preguntarle porque ha sido involucrado en el caso.

Los abogados Antoliano Pertalta y Luis Soto calificaronanoche como negación de derecho y una burla al sistema de justicia la decisión del ministerio Público de mantener en prisión al coronel Guzmán Peralta, luego de vencido el plazo de 48 horas para que una persona bajo investigación policial sea puesta en libertad o sometida judicialmente. Dijeron que el plazo se venció ayer a las 5 de la tarde, pero el oficial sigue preso. Adelantaron que fijaron habeas corpus en favor del coronel a fin de que un juez le restituya sus derechos vulnerados.

Duró 10 horas encerrado con 8 personas

Manuel Antonio Regalado declaró además que desde las 1 de la madrugada duró 10 horas con ocho personas encerradas y colapsó. “En su momento enumerare a todos, las conozco a todos, tengo sus nombres. De cada uno del que estaba en el proceso de la entrevista. Desde el que me decía que yo era un loco y un estúpido y que de mi iban hacer lo que ellos entendieran y que este era el caso con el que iban a estrenar la nueva ley de la Junta Central Electoral”, declaró. El detenido coronel de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y perteneciente a la seguridad del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mantiene una relación de amistad por más de siete años con el técnico de Claro, acusado de suministrarle información sobre un eventual “sabotaje” al sistema de voto automatizado en las suspendidas elecciones del domingo. Así lo informó el abogado del coronel Guzmán Peralta y director legal del proyecto Luis Abinader presidente, Antoliano Peralta, quien además desmintió que su cliente no sido ingresado a ningún centro médico y se encuentra en perfecto estado de salud. “El coronel está en la Policía. El interrogatorio terminó anoche y él está físicamente bien y en buen estado de salud, no sido objeto de ningún tipo de maltrato”, dijo.