Abogado denuncia sentencia viciada en litis por elecciones en Acroarte

Fausto Polanco asegura que se violaron los procedimientos y apelarán la decisión del juez

Santo Domingo. El juez Danilo Caraballo Núñez dictó hoy una sentencia en la que le da la razón a la Plancha Azul que preside Fausto Polanco, en el sentido de que la Junta de Elecciones de Acroarte no tenía facultad para haber declarado como no nulo el voto de la filial de Nueva York, el cual fue rechazado en la sentencia de este lunes.

Teobaldo Durán, abogado de la plancha número 1, que encabezó el periodista y escritor Fausto Polanco, expresó que el juez de la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de manera extraña y oficiosa, y sin que nadie se lo solicitara, anuló un voto a la plancha 1 efectuado en la sede central de Santo Domingo.

Durán relató que ese voto nunca estuvo en discusión, mediante el supuesto análisis de la boleta, la cual nunca fue depositada por ninguna de las partes, de manera que es sumamente chocante que el juez tuviera acceso a esas boletas cuando las mismas no aparecen en el inventario del documento depositado, tanto por la plancha uno como por los demandados.

El abogado precisó que con esa decisión viciada de legalidad, el juez incurre en una desnaturalización de los hechos y exceso de poder, lo cual deriva en una falta de base legal de la decisión, bajo reservas de otras consecuencias.

Mientras que Fausto Polanco, quien preside la plancha azul, dijo que apelará la decisión del juez Danilo Caraballo Núñez.

“Es extraño que al aceptar que hubo un voto nulo en Nueva York, se me haya inhabilitado un voto de Santo Domingo cuando aquí no hubo voto nulo. Las actas hablan de un solo voto nulo, el de Nueva York, por lo que continuaremos nuestra lucha por nuevas elecciones en Acroarte, no vamos a aupar la ilegalidad bajo ninguna circunstancia”, declaró Polanco.

El 29 de junio del 2019 al computarse los votos que dieron como resultado 101 a 101, Carlos Cepeda Suriel, presidente de la Comisión Electoral, anunció que llamaría a nuevas elecciones, pero luego él yla secretaria de la comisión, Maura Alcántara, decidieron habilitar un voto nulo de Nueva York para declarar ganadora a la Plancha Amarilla.