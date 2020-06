Madre de Maiky: me voy a volver una asesina en serie para vengar la muerte de mi hijo

La madre de Maiky Terrero, ultimado ayer por agentes, cuando atacó supuestamente a las unidades de Investigación de la Policía Nacional, advirtió que se convertirá en asesina en serie para vengar la muerte de su hijo.

Dijo que a “Maiki” lo han querido involucrar en la muerte de la ejecutiva bancaria, Julissa Margarita Campos de Hernández, ocurrida durante un intento de robo en su vivienda, en enero pasado.

Negó que su vástago se haya escapado del destacamento de Los Mina y aseguró que pagó 200 mil pesos por su libertad, más unas cadenas de oro, de las que dice fue despojado.

“Pero no se preocupen los jefes de Los Mina, que como murió La Soga, esa muerte no va a quedar en vano, porque yo me voy a volver una asesina en serie para salir de los delincuentes policiales que hay en Los Mina, en Hainamosa y El Almirante. Pocholo, Argenis, Chimbala y toda su gente son todos unos delincuentes, ladrones”, advirtió entre llantos en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Dama, que reside en el sector Villa Liberación, dijo esperar que se haga justicia con la muerte de su hijo y el que director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, “saque todos esos delincuentes” que tiene en sus filas.

Insistió que luego de que despojaron a su “Maiki” del dinero, se lo llevaron con vida, pero que su hijo los “enfrentó porque no tenía miedo”.

“Se Mírenme bien, porque mi hijo no se va ir solo, ténganlo por seguro, porque a él lo mataron por sus cuartos”, insistió. Dijo que los agentes se enteraron de la existencia de ese dinero por un video que “Maiki” compartió en las redes indicando que se iba para un campo.

Reveló que dentro de la mochila su hijo portaba 400 mil pesos, varios dólares y cuatro cadenas de oro. Aseguró que los agentes cargaron con todo.

“Esta muerte no se va aquedar impune, prepárense para que me maten a mí, porque él no se va solo”, juró.