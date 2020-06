Conmemoran 61 aniversario del 14 Junio; piden no olvidar sacrificio de los héroes

Bajo algunas medidas de seguridad sanitarias para evitar contagio de la COVID-19, movimientos civiles y políticos conmemoraron hoy el 61 aniversario de la gesta 14 de Junio.

En el acto, celebrado en el Monumento en honor a los héroes de la expedición militar internacional, se resaltó el valor y determinación de los expedicionarios, integrados por jóvenes dominicanos, cubanos, venezolanos y puertorriqueños. Asimismo, estadounidenses guatemaltecos, nicaragüenses y españoles, quienes en 1959 tomaron acciones contra la dictadura trujillista.

Durante la actividad que reunió miembros del Movimientos Izquierda Unida (MIU), Alianza País, partido Fuerza del Pueblo (FP) y una comisión de la Efemérides Patria. Igualmente, la Fundación Hermanas Mirabal Compañía Dominicana de la Solidaridad con Cuba y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Carlos Sánchez secretario general de la Alianza por la Democracia (APD), leyó una misiva enviada por la destacada luchadora antitrujillista, Brunilda Soñé.

En la carta, frente al panteón donde reposan los restos mortales de los idealistas del movimiento, Soñé le pide al pueblo dominicano no olvidar el sacrificio de aquellos hombres que lo dieron todo por la patria y un mejor futuro para los dominicanos.

“Quisiera, en este momento pedir a nuestro pueblo en general, pero sobre todo a la juventud, que recordemos que no hay nada más esencial para un país y su futuro que una juventud preparada y conocedora de su historia. En tiempos de crisis, como ahora, es cuando debemos enseñar nuestra lealtad y compromiso con la patria. No debemos permitir que compren nuestras conciencias con dádivas, ni dejar que pisoteen nuestra dignidad e identidad”, indicó Soñé en el documento.

Brunilda, quien fuera esposa de José (Chepito) Patiño, unos de los miembros de la gesta y que, estuvo involucrada en los preparativos en los planes la gesta con ideales liberadoras, dijo que “aquellos que se satisfacen ofreciendo regalos, dinero y promesas pisoteado a un pueblo vulnerable para conseguir réditos electorales, se burlan de la ignorancia, la miseria y de la falta de educación de un pueblo que ellos mismos crearon y ahora condenan a la peor miseria”, señaló destacando el proceso electoral que viven los dominicanos.

Además, recordó que “sabemos cómo se han llenado los bolsillos a costa de nuestro trabajo, de nuestras pensiones, de la sanidad, de la educación y nuestros más importantes recursos naturales.

De su lado, Porfirio Rodríguez, hijo de José Horacio Rodríguez, miembro del movimiento dijo que en gran parte de esa conmemoración sirve para reflexionar de lo difícil y lento que ha sido consolidar los valores democráticos.

“Fíjate como todavía impera la triquiñuela en algo tan elemental como es un proceso de elección. La cual está llena de trampa y el uso de los recursos del Estado, del clientelismo y eso es algo con lo que venimos luchando. Y eso a mí me duele, porque aunque nunca he militado en ningún partido político siempre he tenido la preocupación de que las cosa se hagan bien por ser hijo de una generación de luchadores”, apuntó.

Agregó que aunque el esfuerzo para derrocar la tiranía de Trujillo fue un fracaso desde el punto de vista militar, desde el punto de vista moral fue exitoso ya que logró plantar la semilla de la rebelión entre la población dominicana.

Mientras que el MIU destacó la importancia de recordar la histórica hazaña donde participaron alrededor de 270 guerrilleros en medio de la pandemia. “El homenaje es doble para estos héroes de la raza inmortal. La humanidad vive varias pandemias, y seguirá siendo así mientras el respeto mutuo, unidad, tolerancia y la solidaridad no sean parte del diario vivir”.