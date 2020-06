Esto es una finca

Este país es una finquita propiedad de una familia política, en la que suelen mantenerse viejas rencillas, para que la gente mantenga el ánimo más o menos despierto... “Yo gobierno como me da la gana, y salen sobrando los presupuestos”... “Si te portas bien, te premio, y si te me portas mal te reprimo”… “Si sufres demasiado, te concedo el juicio de hábeas corpus”… “No hablemos de honorabilidades: un juez es simplemente un funcionario público, y punto”... “Denunciar no es querella formal ni escarmienta”. (Ante estos axiomas del buen gobernar, como hemos visto, el “Dios, Patria y Libertad” es un adornito sin sentido).