Ya lo veremos (de hecho ya lo estamos viendo): prohibir el giro a la izquierda en las grandes avenidas es un soberano disparate. A lo que hay que sumar la vieja prohibición de dar vuelta en “U”. Entonces, ¿qué haremos? La pregunta no tiene ninguna respuesta (que no sean los millares de infracciones a los automovilistas desprevenidos). La pregunta se impone: ¿qué haremos? Llenar el tanque todos los días, para avanzar kilómetros y kilómetros hasta donde no haya un policía (y entonces sí, haga lo que le dé la gana). En fin, en todo caso el congestionamiento de las avenidas será peor que este invento).