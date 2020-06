“Dudas” es el nuevo tema del salsero Evaristo Marte

Tras su exitosa participación en Dominicana's Got Talent, Evaristo Marte lanza su nuevo tema “Dudas”

El salsero Evaristo Marte, lanza su tema “Dudas”, una adaptación de la canción de Amanda Miguel al género salsa, con el arreglo y la producción del maestro Johan Minaya.

Dudas, trata de una infidelidad inexistente, el cual cuenta con un video que acompaña al lanzamiento de la canción. Junto a Evaristo Marte, en la historia del video está Katherine Páez, mejor conocida como Real Pompossa en las redes sociales.

La idea de realizar este tema, surge luego de Evaristo Marte participar en un concurso de talento en Más Roberto en el 2007. Una compañera llamada Adriana Green lo interpretó, el cual captó toda su atención. Tiempo después el artista envió a realizar unos arreglos con los hermanos “Tierra Seca”, sin embargo no tuvo la oportunidad de grabarlo en ese momento. Más adelante conoce a José Guarionex y a su esposa Carolina Arvelo, Marte le cuenta la historia y deciden apoyar su proyecto. Con el maestro Johan Minaya, quien es el productor ejecutivo del salsero, es con quien finalmente se realiza la adaptación del tema, logrando obtener este sencillo.

Evaristo Marte, hasta el momento está trabajando por canciones, para luego poder realizar el lanzamiento del disco, esperando que sea del gusto del público y lograr su sueño de crecer como artista.

El intérprete salsero comenta que le gustaría colaborar con su colegas salseros dominicanos, tales como: Yiyo Sarante, Alex Matos, José Alberto "El Canario". En cuanto a los del extranjero como: Oscar D’León, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, entre otros. El cual indica que se siente identificado artísticamente hablando.

Luego de su participación en Dominicana's Got Talent, Evaristo Marte se expresa lleno de gratitud: “Ha sido muy gratificante, he vivido una experiencia hermosa, la gente me quiere más, una plataforma excelente que me permitió llegar a más personas, ¡el pueblo me conoce!, me ha cambiado en un 100%. Dominicana's Got Talent, me ayudó a proyectar mi imagen y poder hacer parte de mi sueño realidad, es algo que me llena de satisfacción y mucha emoción, me he sentido feliz y agradecido de esa etapa que culminó y seguimos con más fe, trabajando fuertemente para el disfrute de mi gente”.

Dudas está disponible en todas las plataformas digitales, desde Apple Music, Itunes, Amazon, Spotify, Pandora, Deezer, Youtube, Facebook, Tiktok, Instagram, Amazon Music, Google Play, entre otros.