Excandidata del PLD en San Cristóbal se suma a proyecto de Luis Abinader

San Cristóbal.- La destacada política y empresaria de la ciudad de San Cristóbal, Loida Isabel, quien fue candidata a vicealcaldesa en el pasado proceso municipal por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se sumó a apoyar las aspiraciones de Luis Abinader a la Presidencia de la República. Esto fue formalizado en acto dirigido por el dirigente político Víctor -Ito- Bisonó, quien le tomó juramento a la alta representante del sector femenino regional, destacando sus sobresalientes credenciales comunitarias.

“La llave de estas elecciones son los independientes, que son quienes decidirán quién será Presidente y si lo logramos en primera vuelta. Ningún sector puede ganar elecciones por sí solo pues hace falta crear una mayoría absoluta y eso solo es posible cuando mujeres y hombres de pensamiento distinto pero coincidentes en la necesidad de cambio se unen en torno a una propuesta. Eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en esta ciudad y provincia que son clave para el triunfo de Luis Abinader. Sumando voluntades para obtener esa gran victoria en el primer boletín y ahorrarle al país una innecesaria segunda vuelta.” Proclamó Bisonó, quien es coordinador de campaña en esta plaza sureña.

El acto contó con la participación del Alcalde sancristobalense José Montás; Ángel de la Cruz, Sub-Director Nacional de campaña de Abinader; Rafael Salazar, Presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM); el ex Juez Saulo Isabel, Presidente del movimiento “Inyectando con Luis” y el dirigente del mismo, Nolberto Rosario.

“Personas como Loida y Saulo dignan cualquier proyecto al que se incorporen pues son personas que han tenido éxito en sus respectivas áreas. Son una inyección de energía que nos ayudará a no sólo ganar en San Cristóbal sino que nos empujan a hacerlo con mayoría absoluta. El 5 de Julio, el voto no es por un solo color sino por el rojo, blanco y azul de la bandera, no es por siglas sino por el escudo nacional y no solo por un candidato sino por la patria. En sus manos está el cambio de ciclo y confiamos que con la bendición de Dios, harán realidad esa victoria que ya muestran las encuestas.” concluyó Ito ante él aplauso de los presentes.