Bisonó llama a votar para sacar al PLD del poder

El diputado Víctor -Ito- Bisonó llamó a la población dominicana a pensar en el futuro inmediato del país a la hora de votar en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo, a fin de evitar que continúe el estado de deterioro moral e institucional en que “nos ha sometido el gobierno del PLD”.

Afirmó que los responsables de la crisis, el caos y el desorden nunca poder ser parte de la solución, razón por la cual la mayoría del pueblo dominicano ha decidido apostar al cambio que representa Luis Abinader.

Al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record que produce, Ito Bisonó precisó que el deseo de cambio ya no es un slogan de campaña, sino un sentimiento del pueblo dominicano.

“Poe eso le pido al pueblo dominicano que el próximo domingo en las elecciones pongamos en alto la bandera nacional, que pensemos en sus tres colores, rojo, azul y blanco para de esa manera iniciar el verdadero cambio que se avecina para beneficios del país, porque no podemos dejar que los destructores de la patria, terminen de aniquilar los pocos que queda”,

Asimismo, restó importancia a la integración a la campaña del presidente Danilo Medina a favor de su candidato presidencial, porque a su juicio si hay uno que sabe que Gonzalo Castillo no tiene forma de ganar las elecciones, es el propio jefe de Estado.

“Gonzalo anda solo, no tiene a nadie. Tú me pudieras decir que es una estrategia para que la marca del PLD, que está degradada, y ellos lo saben, no afecte más a un candidato mudo como Gonzalo, que no tiene propuestas, y que anda con los recursos del Estado, cómo que ahora fue que descubrió que la gente tiene necesidades, pero no es así, es que los propios peledeístas que están en el gobierno, ya saben que perdieron las elecciones`” manifestó. Recordó que los llamados estrategas invencibles que antes defendían con uñas y dientes los resultados de las encuestas cuando beneficiaban a Danilo, en las elecciones del 2016, hoy porque dicen todo lo contrario la desprestigian, para intentar confundir a la población.