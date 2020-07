Ismael Reyes afirma oferta de gobierno del PDI representa organización del Estado dominicano

El candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, aseguró hoy que esta organización política y su programa de gobierno para el cuatrienio 2020-2024 representan la organización del Estado dominicano, que actualmente funciona sin ningún tipo de orden.

“Este país necesita una reorganización de arriba hacia abajo, de todas nuestras instituciones públicas comenzando por poner el Estado del tamaño que tiene que tener. No es posible que se destinen 183 mil millones de pesos del presupuesto nada más en el pago de salarios a gente que no trabaja, mientras están mal pagados servidores del sistema de salud. Eso hay que transformarlo”, expresó.

Entrevistado este miércoles en el programa Matinal, que se transmite por Telemicro canal 5, Reyes emplazó a los dominicanos a votar este 5 de julio con valor y decisión, y hacerlo por el PDI, entidad que dijo asegura el verdadero cambio que necesitan los dominicanos.

Cuestionó el “derrotero” por el cual la partidocracia dominicana ha conducido los destinos de la República y lamentó que en el país no haya democracia.

“Aquí no hay democracia, el pueblo no tiene ningún tipo de poder, no hay separación de poderes. No estamos en una dictadura tradicional, pero aquí la democracia no existe”, aseveró el dirigente político.

Reiteró que los comicios de julio son totalmente inconstitucionales porque serán hechos fuera de la fecha que ordena la Constitución de la República en su artículo 209 que establece hacerlas el tercer domingo del mes de mayo de cada cuatro años.

Entre sus propuestas de gobierno explicó que reducirá el pago del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) del 18 al 10 por ciento, y su cobro sólo se hará en la cadena final del consumidor.

Planteó el impulso para una reforma a la Ley 87-01, que crea el sistema de pensiones para los trabajadores, «Vamos a asegurarnos de que todo dominicano y dominicana llegados a la edad de retiro, tengan una pensión digna, que nunca podrá ser menor al 80% de su último salario”.

Garantizó que un gobierno presidido por Ismael Reyes, priorizará el 4 por ciento del producto interno bruto destinado para la Educación, para formar a los maestros y hacer un reajuste del currículo estudiantil.

Aseguró que combatirá el desempleo. “Hay que caminar hacia la derrota del desempleo, porque de cada 10 jóvenes consultados 7 dicen que quieren irse de República Dominicana porque no ven un futuro para ellos en esta nación y tienen que marcharse fuera”, lamentó al tiempo de añadir que una gestión suya priorizará la producción agropecuaria.er