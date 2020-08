El culpable

Los peledeístas viscerales están detrás de los argumentos justificativos o explicativos, o como quieran llamarlos, de las causas de los resultados de las elecciones pasadas. Y en ese afán, no habría que dudar que a alguno se le ocurra afirmar con toda firmeza que el único gran responsable de la derrota fue Luis Abinader. ¿Luis Abinader? Sí, por más absurdo que parezca. Es que necesitan un chivo expiatorio, una persona o grupo de personas a las que con cualquier pretexto, peregrinamente se les tire la culpa, especialmente por algo que han hecho otros. No quieren mirar hacia dentro, hacia sí mismos o al gran protagonista. No, ese no, fue otro, aunque a conciencia piensen lo contrario.