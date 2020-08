Raquel Arbaje asume como primera dama

Raquel Arbaje asumió ayer su primer día de trabajo como primera dama. Durante el recorrido que realizó en las oficinas, adelantó que hará una gestión cercana al pueblo.

Una nota de prensa enviada a elCaribe, destaca que lo primero que hizo Arbaje, fue saludar al personal que le recibió e invitarlos a “rezar un Padre Nuestro”.

“La idea, cuando le dije a Luis, que no quería tener un Despacho que tuviese muchos recursos, es porque lo que yo intento hacer es ser una persona muy cercana al pueblo y ser voz de los que no han tenido voz”, manifestó.

A propósito de lo dicho por la primera dama, es bueno recordar el porqué la aclaración, y es que el pasado 4 de julio del 2019, Arbaje tuiteó: “Para información de quienes me han preguntado.

Por acuerdo mutuo entre @luisabinader y quien escribe, no habrá #DespachoPrimeraDama. No deseo manejar fondos públicos, porque una esposa de un Pte (Sic) o viceversa no ha sido [email protected] por el pueblo. Ahora, si Dios permite, me fajaré por RD”.

Se comprometió esa vez a hace del Despacho de la Primera Dama, una oficina modesta.

Arbaje se definió como “una persona muy cercana a la gente más vulnerable de los barrios”.

“Las primeras damas, siempre lo he dicho, somos todas las mujeres dominicanas y ese título no me lo quito por respeto al protocolo, pero me pueden decir Raquel”, dijo al personal.

Arbaje pidió en oración por Cándida Montilla de Medina y su familia, así como por todos los dominicanos.

Acompañada de un reducido equipo, se interesó por conocer sobre el desempeño de las diferentes áreas y adelantó hacia donde quiere proyectar su trabajo.

Ayer, la primera dama Raquel Arbaje, acompañó al presidente Luis Abinader, al acto de toma de posesión, a la juramentación de funcionarios en el Palacio Nacional, al tedeum en la Catedral de Santo Domingo y al homenaje a los fundadores de la República en el Altar de la Patria.