El Torito: el coronavirus me ha enseñado a valorar la familia y la vida

Santo Domingo.- El merenguero Héctor Acosta, “El Torito” hizo historia la noche del domingo al entregar a sus fanáticos su primer concierto virtual bajo la novedosa plataforma ADN Stream Concerts que dirige el productor artístico René Brea.

Usando una atractiva escenografía preparada por Brea y junto a su orquesta de 12 músicos, un cuerpo de bailarinas, todo manteniendo los protocolos de sanidad correspondientes para evitar el contagio y propagación del Coronavirus, el artista presentó dos horas de música en la que incluyó lo mejor de su repertorio para el deleite de los 23, 173 usuarios que entraron al evento.

Aprovechando la plataforma, el exponente de los éxitos como “Amorcito enfermito”, “Mi niña” y “Me duele la cabeza”, llamó a la población a cuidarse del coronavirus, porque es “competencia de todos salir de ella”.

“El coronavirus es una enfermedad que a todos nos compete el salir de ella, ¿cómo? Quedándonos en casa, guardando el distanciamiento físico, cuidando a los nuestros. Es una enfermedad que no tiene raza, no tiene bandera, no tienen nacionalidad, pero tampoco tiene a su rico favorito, ni a su pobre favorito. A todos nos toca”, expresó en un aparte que hizo durante su espectáculo “El Torito-Mundial”.

Le pidió a sabiduría por si llegara a recibir esa enfermedad, hacer los con humildad y con ese deseo de que Dios hará la obra en cada una de las personas, “protejámonos, que la medina real que hay para el coronavirus, eres tú”.

El ahora senado por la provincia Monseñor Nouel, manifestó que el mundo está sorprendido por esta pandemia que a todos, de una manera u otra ha tocado vivir.

Indicó que con la llegada del covid ha aprendido a valorar a su familia, a sus amigos, a sus colegas músicos, pero por sobre todas las cosas, a valorar la vida.

“El Torito-Mundial”

Durante el concierto, el productor recurrió a cápsulas grabadas como intervenciones, entre las que El Torito resaltó su admiración e influencia de Joseíto Mateo y Johnny Ventura.

Tras interpretar canciones como “Si tú estuvieras”, “Enamorado”, “Con que ojos”, “Perdóname la vida”, “Mi niña”, “A pasito lento” y “Como te olvido”, realizó su homenaje a Benny Sadel con clásicos del merengue como “Yo soy así” y “Alza tu copa”, entre otras.

Durante el show que tuvo escenario en Jet Set, El Torito recordó que en el 2010, siguiendo una sugerencia de René Brea, surgió el hacer un popurrí de rancheras. Incluyó “Y”, “Amanecí entre tus brazos”, “La media vuelta”, “Si nos dejan”, “El rey”, “La bikina”.

Los éxitos no pararon durante las dos horas ininterrumpidas del espectáculo “El Torito mundial”, el cual contó con más de 14 cámaras y más de 1500 pies de pantallas.

“¡Muchas Gracias mundo! ¡Esto es desde la República Dominicana!”, dijo al despedirse, como una forma de resaltar el país como destino turístico y su reapertura tras la crisis de la pandemia del COVID-19, y es por esto que el complejo turístico Cap Cana acogió la propuesta para apoyarla.