Frank Rodríguez toma posesión como presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA

Santiago.- Frank Rodríguez González tomó posesión como presidente y canciller del Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en una emotiva ceremonia, celebrada la mañana de ayer en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA-Santiago.

Con la designación del primogénito del doctor Príamo Rodríguez Castillo e Ingrid González de Rodríguez, como presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA, se cumple la voluntad de su padre y fundador de la academia.

Las palabras de salutación fueron pronunciadas por Lily Rodríguez de Eloy, rectora de la Sede, quien visiblemente conmovida pidió un minuto de silencio en honor a Príamo Rodríguez Castillo, fallecido recientemente.

En un discurso donde estuvo plasmado el amor por su progenitor y el compromiso de continuar su legado, Rodríguez de Eloy dijo: “La mejor forma de recordar al hombre ausente, de dignificar el camino trazado por Príamo Rodríguez Castillo, no es solo recordar sus hitos, sino seguir caminando y aprendiendo. Y ese camino será del tamaño de las raíces y las alas con que nació UTESA: la mirada comprometida. No hablo solo de una nueva actividad laboral como reto personal, no, sino de una responsabilidad social con la región, el país y el mundo”.

El ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, al dirigirse a los presentes destacó que en sus 46 años, UTESA, ha prestado al país importantes servicios educativos, razón por la cual merece el respaldo con que la ha distinguido la sociedad dominicana.

La vicerrectora de la Secretaría General, licenciada Josefina Cruz de Santos, leyó la resolución 20-2020, la cual designa el nuevo Presidente y Canciller de UTESA.

La hoja de vida Frank Rodríguez, fue leída por la licenciada María Jesús Rodríguez de De León, vicecanciller de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y Consultora Legal de UTESA, quien destacó que el ejecutivo, que anteriormente se desempeñaba como vicecanciller de Gestión de Calidad, Innovación y Tecnología de la casa de altos estudios, es ingeniero industrial de profesión con postgrados en las áreas de liderazgo e innovación, gestión y negocios, ciencias de la ingeniería gerencial, en universidades internacionales como University of Miami, Florida International University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre otras.

Rodríguez de De León en su presentación resaltó una frase de la autoría del nuevo presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA: “Un líder no es un solucionador de problemas, un líder es un buscador de problemas”.

“Es un honor para UTESA contar con un activo humano como el ingeniero Frank Rodríguez. Estamos seguros que con su visión guiará a toda la comunidad utesiana a ser buscadores de problemas y entes de transformación social”, expresó.

En un acto muy significativo de unidad familiar, sus hermanas y altas ejecutivas de UTESA, María Jesús Rodríguez, vicecanciller de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y Consultora Legal; Lily Rodríguez, magnífica rectora de la Sede Santiago y Melany Rodríguez, vicerrectora de Planificación y Desarrollo, y directora del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, impusieron al nuevo presidente y canciller, los símbolos de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.