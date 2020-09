Nobertico, adiós 

1.- No creo en el fatalismo, y mucho menos me siento abrazado al pesimismo. En mí no está estar haciendo cálculos desesperanzadores, ni mucho menos pensando en desgracias y peligros. Siempre me mantengo positivo, confiado en lo favorable.

2.- Aunque permanezco optimista, la verdad es que el año 2020, no ha sido nada halagüeño para la humanidad entera. Lo menos que podemos decir es que no puede ser peor, para ahorrarnos la palabra muy malo, pésimo.

3.- Ayer recibí la infausta noticia de la muerte de mi amigo y compañero Luis Valerio, y hoy me entero del fallecimiento del licenciado Norberto Fadul, miembro de una familia que la trato como una prolongación de la mía.

4.- Norbertico, como le decíamos cariñosamente, libró una fuerte batalla contra el cáncer, hasta que fue vencido. De manera continua le di seguimiento a su quebranto y sé la lucha en procura de su salud.

5.- Norbertico, fue un ser humano dinámico y sumamente laborioso, apegado a su familia y a un ejercicio profesional intenso.

6.- Con la desaparición física de Norbertico, estoy apenado, como sé se encuentran sus padres, esposa, hijos y todos aquellos que nos sentimos ligados a la familia Fadul.

7.- Solamente me resta decir que deseo paz en todos los hogares afligidos por el fallecimiento de Norbertico.