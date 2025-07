La sentencia del TSE que le prohíbe al PLD adelantar las elección de la candidatura presidencial como pretendía esa organización, lejos de crearle un problema, le resuelve un ruido tanto dentro como afuera.



El lunes se reunirá el Comité Política para conocer los pasos que dará luego de la sentencia que interrumpió su agenda de trabajo. El PLD lo que necesita es un candidato/ta presidencial para competir en mejores condiciones frente a su principal rival, por ahora, la FP. Para eso no necesita adelantar la elección oficial, lo que debe hacer es abrir el proceso y que esa figura surja en el camino.



Ciertamente, sobre ese particular, el PLD está en desventaja frente a la FP que tiene una figura del peso político de Leonel Fernández y con el relevo ya identificado, Omar Fernández. Sin embargo, el avance de la tecnología y el impacto de las redes sociales para dar a conocer una figura, facilitan ese proceso, contrario a otros tiempos.



En los corrillos políticos se comenta que en esta etapa el PRM está oxigenando al PLD como mecanismo de contención para el crecimiento de Leonel y la FP y mantener el voto opositor dividido. De entrada es una buena estrategia del oficialismo y tonto sería el PLD si no la aprovecha. Pero en una competencia de tres es peligrosa, tanto para el PRM como la FP, pero más para el PRM.



En la confianza es precisamente donde está el peligro. Aunque está en tercer lugar, el PLD de 2028 no es el de 2024. Para ese partido ya lo peor pasó. Si logra concentrarse en buscar una buena candidatura presidencial, tiene todo lo demás para dar una buena pelea en el veintiocho, especialmente una imponente obra de gobierno y la fatiga de la población de ocho años del PRM.



La FP no debe subestimar al PLD, pues sus votantes son los mismos y su prioridad es volver al poder, por encima de la fidelidad partidaria porque aquí está prohibido joderse.