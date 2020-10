Polanco: Defendiendo mis derechos y de votantes circunscripción 1 en EE.UU

Nueva York.- El postulado a diputado por el PLD durante las pasadas elecciones en la circunscripción 1, en Estados Unidos, Yomare Polanco, reiteró que es el candidato ganador de la tercera posición, con el método D'Hondt, y que defender sus derechos es proteger la voluntad de miles de dominicanos que votaron a su favor.

Al ser entrevistado el pasado fin de semana en el programa La Revista 110, que produce Julito Hazim, expresó que se montó y desarrolló una conspiración en su contra, porque la JCE detuvo el reconteo, la revisión de miles de votos nulos y observados en varios estados, para justificar su derrota.

Acusó al organismo electoral de parcializarse con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) teniendo que someter un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dictaminó que ninguno de los tres diputados nominados en dicha circunscripción, se podrían juramentar el pasado 16 de agosto, pero se desacató esa disposición, y ahora espera que el Tribunal Constitucional (TC) le otorgue la victoria que obtuvo, gracias al voto de los dominicanos.

De no ser así, adelantó que todavía le quedan más recursos como acudir a tribunales de EE.UU. porque las elecciones se realizaron en territorio estadounidense y él es un ciudadano americano, cuyos derechos fueron violados, y no es una amenaza, es el reclamo del derecho”, expresó.

“Es importante que el pueblo dominicano sepa del abuso que se cometió contra nuestra candidatura, cuando se detectaron 5,667 votos nulos, solicitamos un reconteo de los mismos, pero la “Junta” se negó.

Esos votos que estaban en una cadena de custodia, en valijas blindadas en Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC, la JCE decidió quemarlos y votarlos, mientras los otros fueron destruidos y robados de tal manera que no se pudieron identificar”, sostuvo.

Como pruebas de lo expuesto, el doctor Polanco presentó en el programa un video donde se aprecia claramente varias cajas repletas conteniendo boletas con los sellos de “basura” y “para triturar”. “Fueron barbaridades, manipulaciones y violaciones como muestran las imágenes”, precisó.

Manifestó que hasta el momento la postulada por el PRM solo le llevaba una diferencia de 14 votos, pero que aplicando el método D'Hondt la victoria es suya.

“Legalmente me han contado casi 15 mil votos y otros dicen que sacaron 28 votos más que yo. No estoy dispuesto a ceder, porque la gente bajo la pandemia desde Carolina del Norte hasta Canadá salieron a votar por mí, y no puedo darles la espalda”, añadió.

“En nuestro padroncillo tenemos 30,835 votantes que movimos con nuestra estructura y con las organizaciones que tenemos, pero cuando vimos la cantidad de votos anulados (5,667) pedimos el reconteo”, explicó.

Polanco, graduado como ingeniero químico tecnológico de la industria alimenticia en Moscú (Rusia) en 1984 y un doctorado en ciencia en EE.UU, es un próspero empresario, destacado dirigente politico y activista comunitario, con incidencia en diversos sectores de diferentes estados en USA, preside “Polanco Industries, Inc.”, empresa registrada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA).

Es fabricante de suplementos nutritivos y dietéticos, probióticos, antiácidos, anti diarreicos, laxantes, antigripales, calmantes, antialérgicos, entre ellos Tylenol, Fibrasina y Pepto-Bismol, que son manufacturados para compañías de renombre y prestigio en el mundo, como Johnson and Johnson, Bayer Pharmaceutical, Bristol-Myers Squibb, CVS, Walgreens, Rite Aid, Costco, Wal-Mart y Target, entre otras.