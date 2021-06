Afirman construcción de la circunvalación de Moca "es un sueño cumplido"

MOCA – Carlos Gómez, senador de la provincia Espaillat, dijo que con la construcción de la avenida Circunvalación Cruce de Chero / Cruce Estancia Nueva, el gobierno cubre una necesidad histórica de Moca.

En su discurso el senador Gómez apuntó que el presidente Abinader, está dando fiel cumplimiento a lo prometido en la campaña.

“Recuerdo que en pleno fervor de la campaña le dije: Luis ,tengo un maletín lleno de proyectos que debemos desarrollar en Espaillat, pero quiero pedirte que le demos prioridad a uno en particular, el me preguntó cuál, y yo le contesté: el inicio de la circunvalación de Moca, uniendo el Cruce de Chero en Juan López con el Cruce de Estancia Nueva en Moca. El virtual presidente en ese momento me dijo, desde que ganemos, Moca lo tendrá”, expresó el senador.

Además, agradeció también a Deligne Ascención, ministro de Obras Públicas, quien, desde el primer momento de ver los planos confió en esta obra.

El proyecto cuenta con una longitud de 1.20 kilómetros, con dos carriles por sentido, cada carril con un ancho de 3.50 metros. También, serán construidos dos puentes con diferentes longitudes, uno de ellos sobre el río Moca, además de que la vía contará con un distribuidor de tráfico.

Con un costo superior a los 750 millones de pesos, el presidente Abinader dio el primer palazo para la construcción de la carretera Estancia Nueva- Guauci, construcción que servirá para descongestionar el tránsito de transporte de carga y vehicular y para que los mocanos tengan una ciudad más moderna, ordenada, segura, con mayor movilidad y sin taponamientos.

Actualmente, el trayecto es de unos 4.5 km., por la calle Duarte, sumado a la cantidad de usuarios que utilizan esta vía para llegar a las comunidades de Villa Trina y Salcedo, esto permitirá reducir en un 74% su longitud de recorrido.

“Otra vez me le acerqué de nuevo y le recordé el proyecto, el presidente Abinader me dijo, prepara el proyecto y el presupuesto aproximado y vamos a trabajar”, explicó el senador Gómez.

En su narrativa y entre aplausos dijo con gran emoción que llegó a Moca, y realizó varias llamadas, contactando a varios técnicos mocanos en el área encabezado por el arquitecto Carlos Marte, y de inmediato se inició todo el proyecto.