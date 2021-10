Aplazan coerción a hermano y padrastro de cabecilla caso Falcón

Santiago - El juez Miguel Báez, de la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial, pospuso hasta el lunes el conocimiento de la medida de coerción a Juan Carlos Mosquea Eduardo y Alejandro Pérez Pérez, implicados el caso Falcón.

Con esta es la quinta ocasión que se recesa el conocimiento de la medida coercitiva al hermano y padrastro, respectivamente, de Erick Randhiel Mosquea Polanco.

Mosquea Polanco es sindicado como el cabecilla de la red de narcotráfico internacional, tráfico de armas y lavado de activos, desmantelada mediante la operación Falcón.

Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como prestanombre de la red, al salir de la sala, expresó que espera que se haga justicia, pero de la mejor manera posible.

“Que se vayan a nuestros arraigos, de donde uno viene, y que no juzguen a uno así tan mal, que no nos dañen tanto, porque yo entiendo que no es justo que nos dañen así. Váyanse a nuestras raíces y de ahí se darán cuenta”, expresó el implicado en el caso.

En tanto que Esteban Pérez, uno de sus abogados, aseguró que Juan Carlos es un empresario que está en ascenso, y que no tiene absolutamente nada que ver con una conducta antijurídica, y que entiende que las pruebas presentadas por el Ministerio Público resultan insuficientes, porque a él no le encontraron droga, no le encontraron dinero.

“Lo que tiene son muchos prestamos, empresas con préstamos, apartamento con préstamos, no tiene carro de lujo, una camioneta de trabajo con préstamo, y entonces donde está el dinero”, expresó Pérez.

Carlos Balbuena, también abogado aclaró que Mosquea Eduardo, desde el momento en que le intervienen tanto su residencia como su negocio, su posición fue presentarse ante el Ministerio Público, pero no se ejecutó la entrega en el momento que se presentó por todo el movimiento que había en la fiscalía ese día, acordando entregarlo al día siguiente lo apresaron, contrario a lo acordado.

“Esperamos nosotros, que en el curso dela discusión que se va a comenzar el lunes, se aclare la situación, y tanto el Ministerio Público como la jurisdicción, queden claramente establecido de que nunca estuvo prófugo de la acción de la justicia, y por eso justamente en ese mismo orden el tribunal aplazó la audiencia a los fines de darle la oportunidad al Ministerio Público a que examinen los documentos que hoy depositamos que justificaban que Juan Carlos nunca estuvo prófugo”, expresó el abogado.

El ministerio público terminó de leer la acusación, para el lunes a las nueve de la mañana queda pendiente la réplica de los abogados y contra réplica del Ministerio Público.