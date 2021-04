Asistencia Vial: “Los ángeles de las autopistas”

Diariamente se realizan alrededor de 50 asistencias de grúas en su gran mayoría por fallas mecánicas

La Semana Santa se caracteriza por la variedad de actividades religiosas, sin embargo, son muchas las personas que aprovechan esta época para vacacionar, generándose así una masiva aglomeración de personas en lugares públicos como playas, balnearios, centros turísticos y de diversión, es por esto que las autoridades dominicanas refuerzan sus equipos para dar soporte a la población.

Es el caso de Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, cuenta con unos mil hombres apostados en las principales vías y carreteras a nivel nacional, unas 243 unidades de patrullas, 36 ambulancias, 39 grúas, 18 talleres móviles y cinco camiones de rescate para brindar protección y seguridad en las vías a los ciudadanos.

Este 2021 no será diferente, darán asistencia vial en carreteras y autopistas durante el feriado de Semana Santa y en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reforzarán todas las vías con más unidades y miembros activos.

El teniente coronel José Castillo de la Cruz, explicó a elCaribe las situaciones más frecuentes que se presentan en Semana Santa son accidentes ocasionados por las imprudencias de los ciudadanos tras ingerir bebidas alcohólicas.

“El accidente no tiene un punto especifico, puede pasar donde quiera, eso depende de la imprudencia que pueda cometer el conductor”, dijo tras ser cuestionado sobre los puntos específicos donde se presentan mayor tasa de accidentes.

En la semana mayor, donde se presenta un gran numero de actividades para disfrutar de unas vacaciones, las 36 ambulancias están distribuidas en las principales autopistas de la siguiente manera: 13 en la autopista Duarte, 13 en el Este y 10 en la 6 de noviembre y en la carretera Sánchez.

El teniente coronel Castillo de la Cruz, afirmó que actualmente la institución no cuenta con el apoyo de voluntarios ya que por el momento trabajan totalmente con los miembros de la entidad, “hombres que están dispuestos 24/7 para todo en las vías”.

Reclutamiento del personal

Se hace un reclutamiento con las instituciones (Miembros del Ejército, Fuerzas Armadas y Policía Nacional)

Pasan a un centro de soldados

Cuando terminan su preparación, son ingresados a la misión militar y policial donde también se le da una preparación en el área que este (a) vaya a desarrollarse.

“Se prepara un personal para que dé mejor viabilidad para que las vías sean más asequibles y mejor transitada por los ciudadanos”

“Es un trabajo muy gratificado, la ciudadanía nos acoge muy bien, estamos bien valorados y me siento orgulloso de formar parte de la institución” al referirse a lo que representa su labor y el apoyo y valoración de la población.

Una de las cosas que más disfruta el encargado de Emergencias Médicas y Rescate, Castillo de la Cruz es brindar ayuda a las personas que la necesitan en las carreteras.

“Es muy cuesta arriba usted estar quedado en una área donde no encuentra ni una casa ni un vecino, nadie que pueda socorrerlo y que de repente llegue la Unidad de Asistencia Vial y le brinde su apoyo, eso no tiene precio”, precisó.

El teniente coronel Quevedo Félix, supervisor regional, manifiesta lleno de satisfacción que los ciudadanos valoran el trabajo que estos realizan y la seguridad que brindan figurándolo como “los ángeles de las autopistas”.

Narra que lo más difícil de su trabajo es la falta de cultura vial que tienen los ciudadanos, considerándolos como un peligro en las vías.

Agregó que las ocasiones donde se presenta un mayor grado de dificultad es en momentos de lluvias ya que genera mayores casos de accidentes y peligro en el desplazamiento.

El técnico José Antuna, define su trabajo como la diferencia entre la vida y la muerte de la persona.

“Disfruto salvar vidas, cuando salvamos la vida y nos dan las gracias eso es un logro”.

Su rol consiste en el rescate de víctimas que sufren un accidente, es un espacio para poder identificar la posición del vehículo y garantizar la vida de la persona.

Eduard Herrera, encargado de operaciones del departamento de grúas, ingresó en el 2016 a formar parte de Asistencia Vial, su objetivo principal es dar asistencia en las carreteras en caso de que ciudadanos requieran ayudas en fallas mecánicas de sus vehículos y accidentes que se presenten en las carreteras.

Afirmó que “diariamente se realizan alrededor de 50 asistencias en su gran mayoría por fallas mecánicas”.

“Es un orgullo asistir y colaborar con la ciudadanía”, fueron las palabras de Eduardo Herrera porque antes cuando se quedaba un vehículo a veces tenía que durar uno o dos días, porque no había falicidades para encontrar una grúa en el momento, pero ya que contamos con grúas en el territorio nacional rápidamente asistimos a los ciudadanos, lo llevamos a un lugar seguro, a nuestros talleres móviles para que sean reparados.

Al referirse a la valoración que dan los dominicanos a su rol dijo “tenemos tasa de rechazo cero y un auge muy grande de aceptación por el trabajo que hacemos”.

Según el encargado de operaciones del departamento de grúas, nunca ha tenido miedo a pesar de todo lo que ha vivido en las carreteras. “Es mi pasión, es lo que me gusta, me encanta servir y cuando llegamos a los eventos ya tenemos la experiencia para resolverlo de inmediato, no me da miedo”.

Capacitación

Los colaboradores de la Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, reciben un entrenamiento cada tres meses en situaciones diferentes, en algunos momentos por entidades internacionales, los mismo presentan situaciones que vive en su región, con el fin de no cometer errores en caso que amerite un rescate riesgoso.

Annel Gutiérrez, doctora de la institución, tiene como función brindar asistencias prehospitalarias, desde una cefalea hasta traumas múltiples, atender al paciente si es necesario llevarlo a los hospitales.

Con alegría manifestó a elCaribe que se trasladó del campo a la ciudad para ser médico ya que en su pueblo no había universidad para estudiar medicina.

Su trabajo representa “orgullo”, ayudar es lo que más disfruta.

“Cuando haces un trabajo con amor te llenas de satisfacción; lo más difícil es cuando las cosas se te salen de las manos y pierdes la vida alguien", expresó.