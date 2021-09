Cirque du Soleil ofrecerá 70 funciones en Punta Cana

El empresario Saymon Díaz ya anunció el primero de varios espectáculos con los que retomará “a lo grande” los escenarios en la zona este y en la capital dominicana desde enero del próximo año, luego de una pausa obligada a causa de la pandemia.

“Me atrevo a decir que el año que viene vamos a traer los artistas más importantes de los que han venido al país”, aseguró este gurú del entretenimiento dominicano al conversar este domingo con un selecto grupo de periodistas, a quienes adelantó que en octubre informará sobre un concierto que ofrecerá "la agrupación anglosajona más importante actualmente".

La primera propuesta que pondrá en escena el presidente de SD Concerts es el Cirque du Soleil, compañía que estará estrenando el espectáculo Kooza en el Downtown Center en Punta Cana, donde instalará su gran carpa por primera vez, a partir del 7 de enero de 2022. El programa se desarrollará todos los fines de semana (viernes a domingo) hasta el 10 de abril.

Serán 70 funciones, los viernes a las 8:00 de la noche, sábado a las 4:00 p.m. y 8 :00 de la noche, y domingo a las 11:30 a.m. y 3:00 p.m., para acomodar más al público en términos de horarios. “Es una carpa espectacular (...) del doble de la capacidad del montaje pasado, Bazzar”, informó Díaz.

“Estamos hablando de 20 mil metros cuadrados. Es una cosa impresionante. La anterior era de 10,000”, indicó.

Según explicó, Kooza es una producción itinerante de la compañía canadiense dirigida por David Shiner, estrenada el 19 de abril de 2007. El espectáculo gira en torno a las aventuras del “inocente”, y explora temas como la soledad y lo sagrado. Reúne dos tradiciones circenses: las actuaciones acrobáticas y el arte de los payasos.

Esta producción pone de manifiesto la exigencia física de cada número, todo su esplendor y su fragilidad, a través de una colorida mezcla en la que se destaca el humor más bufonesco.

Las boletas se comenzarán a vender a partir de hoy, desde 2,400 pesos con el descuento aplicado, a través de tuboleta.com.do, informó el productor.

Además de República Dominicana, “este es un montaje que solamente va a Estados Unidos, Europa, Asia, Brasil, Argentina, Chile y México. “Esta es una oportunidad para ver un espectáculo que no creo que volvamos a traer por el costo que implica. Se cedió de parte y parte, porque normalmente Cirque du Soleil te exige que tú hagas ocho funciones a la semana (aquí nos permitieron hacer cinco)... La misma compañía tiene una expectativa muy alta, porque la experiencia que han tenido en la República Dominicana ha sido muy positiva”, destacó.

Saymon Díaz aseguró que este ha sido “el proyecto más grande en el que me he metido”.

“Las Vegas en Punta Cana”

Para el 2022, este empresario tiene como propósito convertir a Punta Cana en una especie de Las Vegas.

Por ejemplo, en febrero o marzo quiere producir simultáneamente dos eventos: Cirque du Soleil y un concierto con estrellas del canto internacional. “Esa es una de las razones por la que estamos sacando la carpa (del campo de golf de Hard Rock Hotel Punta Cana), para poder hacer los conciertos ahí”, aclaró.

Aunque no ofreció nombres de las luminarias de la música que pudiera presentar el próximo año en República Dominicana, las expectativas del público giran en torno a figuras como Romeo Santos (que en la actualidad se encuentra con una gira que reúne al grupo Aventura), Luis Miguel, Marc Anthony y Juan Luis Guerra, entre otros.

“En octubre, si Dios quiere, estaremos anunciando el artista anglosajón más grande del mundo (que se presentará en RD)... Yo lo veo como una agrupación más que un artista”, adelantó Saymon Díaz. ¿Será U2, con Bono a la cabeza? Ya veremos.

La reapertura del mercado

Para Saymon Díaz, esta pausa provocada por la pandemia “fue un descanso necesario que nos ha ayudado a organizarnos también”, tomando como referencia su experiencia en otros mercados, como Costa Rica.

Dijo que el apoyo del Estado dominicano para la recuperación del sector es clave y que en el 2022 el “negocio viene más fuerte que nunca, porque hay hambre de disfrutar el entretenimiento en vivo”.

“Hay una cosa que tú no vas a poder sustituir nunca, y es la experiencia del ‘en vivo’. Yo hacía los streaming por compromiso, pero eso para mí no sirve”, sostuvo.

Sin entrar en detalle, expresó que su compañía SD Concert está trabajando para ofrecer al público importantes producciones que no tienen nada que envidiar a las propuestas de otros países.

Saymon Vs Arjona

Saymon Díaz aún libra en los tribunales la demanda contra el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, por supuesto incumplimiento de contrato. "Eso está en manos de abogados", aclaró el empresario artístico.

Sin embargo, manifestó que "Arjona como artista tiene mi respeto, es otra cosa". "Nosotros hemos tenido muchos acercamientos y desde nuestra parte hemos querido resolver eso, pero, si no me equivoco, la última vez que mi abogado le propuso una resolución, el abogado de Arjona propuso, teniendo yo la demanda, que yo le avanzara dos millones de dólares para futuros conciertos y que tumbara la demanda", reveló.

Dijo que de aceptar esa propuesta quedaría como que él no tiene la razón.

"Que hubo un manejo mal de su oficina, sí. Esto no es un asunto de ego, es que tengo que defender mi negocio. Me da pena eso, porque yo soy fan de Arjona. Yo no tengo ganas de pelear con ningún artista”, expresó.

Mencionó que el cantautor no sólo ha confrontado procesos legales en República Dominicana, sino también en otros países.