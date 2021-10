Construirán complejo educativo especializado en deportes

Santo Domingo - El presidente de la República Luis Abinader, habló al encabezar este sábado el acto de primer palazo para el inicio de la construcción del complejo educativo y deportivo "Hay Poder en Aprender".

El mismo, con una inversión de más de 790 millones de pesos, acompañado del ex jugador de grandes ligas y Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez.

"Hoy con este primer picazo, nosotros vamos a eliminar la impotencia y llevar alegría a miles de jóvenes de aquí, de Manoguayabo y de todo el país", aseguró el mandatario.

Este complejo funcionará bajo un acuerdo de co-gestión entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Fundación Pedro Martínez, que aportará los terrenos para levantar la infraestructura.

Recordó que a inicios de su gestión de gobierno el viceministro de la Presidencia, Andrés Lugo le solicitó conocer el proyecto que tenían de muchos años Pedro Martínez y su esposa Carolina Cruz.

Expresó que tan pronto conoció el proyecto, afirmó que este va a ser un centro no sólo de Manoguayabo, donde creció y tiene sus raíces Pedro Martínez, sino un centro nacional con repercusión internacional.

"Y yo no quiero que ustedes le den las gracias al gobierno, somos nosotros que tenemos que darle las gracias a ustedes que han decidido después de triunfar devolver a su comunidad", manifestó Abinader, dirigiéndose a Pedro y Carolina.

Dijo que este centro será un oasis no sólo para Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, sino para todo el país.

Consideró que este va a ser uno de los mayores legados de Pedro Martínez y expresó su ilusión por este tipo de proyectos por el bienestar que llevan a la gente que lo necesita.

"Me gustaría Pedro que al salir de la Presidencia, en la última silla, usted me deje ser parte de la fundación. Cuando salga de la Presidencia, en la última silla, el último asiento, me dejen ser parte de esta fundación", expresó el gobernante.

Porque así es que tiene sentido la vida, agregó, cuando su ayuda, cuando se devuelve y cuando se hace la diferencia.

Al hacer énfasis en el nombre del proyecto, "Hay Poder en Aprender", destacó que hay todo el poder en ello, sobre todo si se motiva la llama el deseo de hacerlo.

"Muchas gracias Carolina, muchas gracias Pedro, por permitirnos ayudar. Ojalá todos los proyectos del gobierno sean como este tipo de alianzas y de acuerdos", señaló.

El jefe de Estado afirmó que donde hay una sociedad empoderada y un gobierno que respeta y apoya a esa sociedad, a sus ideas, propuestas y críticas es lo que hace mejores gobernantes.

A su vez el ex jugador de grandes ligas, Pedro Martínez agradeció al presidente Luis Abinader por haberse convertido en parte de lo que ha sido un sueño, un anhelo y un milagro para esta comunidad con la construcción de este complejo.

“Señor presidente quiero decirle que ustedes se convirtieron en parte de lo que es mi sueño y yo espero que no solamente me agradezcan a mí, sino que lleven presente el nombre de Dios, tener fe y creer en que todavía existe gente buena, como usted que hoy decidió escucharme y darme una mano sin ofrecerle nada, simple y llanamente creer en mi”, afirmó Martínez.

Secándose las lagrimas más de una vez, Pedro dijo, que hoy le da a su pueblo la oportunidad que él nunca tuvo y que hoy abre las puertas a la educación y bienestar de este pueblo.

También afirmó, que no son los trofeos y ni los números, ni las cosas que ha logrado como pelotero, sino el legado, “y este mi legado, esto es lo que yo quiero dejar, la educación, oportunidades y puertas abiertas para todo aquel que quiera entrar”, expresó.

Objetivos del complejo educativo

El objetivo de la construcción de este complejo deportivo es garantizar en el nivel inicial una educación integral e inclusiva con miras a la formación de líderes sociales, generar atletas de alto rendimiento con el logro de las competencias del bachillerato, formar técnicos profesionales en áreas de empleabilidad general y deportiva de alta necesidad nacional e internacional bajo los estándares globales.

También promover la sostenibilidad integral de los y las estudiantes a través de la formación continua de los integrantes de sus familias y la respuesta a sus necesidades básicas y apoyar la inclusión educativa a través del término del proceso de enseñanza, aprendizaje de los y las estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

Instalaciones del Complejo

El complejo de 40.000.00 metros cuadrados para una capacidad de 1,680 estudiantes contará con un edificio de gestión y servicios comunitarios, cinco edificios docentes, un edificio de talleres técnicos, área de laboratorios de ciencias, cuatro canchas compartidas de voleibol y baloncesto, un estadio de béisbol con caja de bateo y de pitcheo.

También, un edificio de gimnasio y disciplinas de combate, un polideportivo techado, dos comedores escolares, una pista de atletismo, un multiusos, una clínica integral de servicios de salud, un museo deportivo, un huerto, un almacén, una villa olímpica para atletas y voluntarios, área de cafeterías y cuatro áreas de parqueo.

Asimismo, una planta de tratamientos de agua residuales, estación de transformadores eléctricos, planta de tratamiento de agua potable, sistema de contra incendios, red de data y seguridad, un edificio de servicios generales, centro de control y despacho de energía eléctrica, facilidades viales internas y verja perimetral, pre-instalación de paneles solares y planta eléctrica.

Acompañaron al presidente el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, el exbeisbolista Junior Noboa, el beisbolista Carlos Gómez y otras personalidades del ámbito deportivo.