Denuncian 3,890 regidores y alcaldes que no han presentado su declaración jurada de bienes

La directiva de Alianza País en el Distrito Nacional manifestó este miércoles que deben ser sancionados las y los 3,890 funcionarios municipales salientes y entrantes que a la fecha no han presentado su declaración jurada de bienes como lo indica la Ley 31-14, la cual establece que este documento deben ser entregado a la Cámara de Cuentas a los treinta días siguientes a la toma de posesión o de entrega de mando.

Para Alianza País es inadmisible que a pocas semanas de cumplirse un año de las elecciones municipales del año 2020; 137 alcaldes no han presentado su declaración jurada de bienes, entre los que están 15 en el cargo y 122 salientes, 233 vicealcaldías, 18 en el cargo y 215 salientes. Como además 1,434 regidores o regidoras, 172 en el cargo y 1,262 salientes.

“Es un acto de irresponsabilidad y falta de respeto a la función pública de quienes han sido electos por el voto popular que a casi un año de las elecciones no hayan presentado su declaración jurada de bienes, como también lo es de aquellos que han salido de la función, y no han cumplido con la ley. En momentos que se debate la nueva composición de la Cámara de Cuentas, es vital fortalecer los mecanismos para que este tipo de situación no se repita”, expresaron los dirigentes de Alianza País durante una rueda de prensa este miércoles.

Indicaron que la Ley 31-14 es clara cuando dispone en su artículo 14 que el servidor público en funciones o saliente está obligado a presentar declaración jurada de su bienes y el que no lo hagan dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, por lo que hacen un llamado a los Concejos de Regidores de los que estos son miembros a que sean sancionados hasta tanto no presenten su Declaración Jurada de Bienes.

Para Alianza País esto es parte de la poca transparencia y la cultura de impunidad que impera en la visión y práctica sobre lo que debe ser la gestión municipal en los partidos que han postulado a estos funcionarios.

Además de los alcaldes, vicealcaldes y regidores, también unos 302 directores municipales, 29 en el cargo y 273 salientes, 372 subdirectores, 10 en el cargo y 362 salientes, como igual 1,412 vocales municipales, 169 en el cargo y 1,243 salientes, no han presentado su declaraciones jurada de bienes. Estas informaciones pueden ser corroboradas en la Cámara de Cuentas.