El estado de Sao Paulo decreta toque de queda nocturno por dos semanas

Sao Paulo. Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y uno de los más golpeados por la pandemia, determinó este miércoles un toque de queda nocturno a partir del próximo viernes para enfrentar la emergencia sanitaria, en medio de un récord en el número de hospitalizaciones por la covid-19 en toda la región.

A partir de este viernes y hasta el próximo 14 de marzo, quedarán restringidos los desplazamientos de ciudadanos en los 645 municipios paulistas entre las 23 horas y las 5 horas de la mañana siguiente, en momentos en que la región vive un recrudecimiento de la crisis sanitaria.

"Con récord de hospitalizaciones por la covid, el estado de Sao Paulo decreta la restricción de circulación de las personas ya a partir de este viernes, 26 de febrero", anunció en una rueda de prensa el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria.

El gobernante agregó que el estado más poblado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, alcanzó un récord de más de 6.500 personas internadas con la covid-19 en cuidados intensivos, el mayor nivel ya registrado desde el inicio de la pandemia.

"No estamos contentos por adoptar medidas así, pero tenemos la necesidad de adoptarlas para proteger vidas. Sin vida no hay consumo, muertos no consumen", recalcó Doria.

Durante el periodo, la gobernación intensificará la fiscalización con barreras sanitarias y aplicará multas y otras penalidades a las personas que desobedezcan las medidas.

Según el coordinador del Centro de Contingencia de la covid-19, Paulo Menezes, el estado ha registrado un "expresivo aumento" de hospitalizaciones debido a las aglomeraciones durante el Carnaval, hace diez días, así como por la circulación de nuevas variantes del coronavirus, en especial la cepa identificada en Manaos, más infecciosa que la original.

Advirtió además que, pese a que los centros médicos todavía cuentan con un número "considerable" de camas destinadas a pacientes con la covid-19, el sistema de salud paulista podría colapsar en las próximas semanas si no se adoptan medidas más duras.

"Mirando hacia el futuro, tenemos una previsión bastante preocupante de poder agotar las camas de cuidados intensivos en aproximadamente tres semanas", señaló.

El estado de Sao Paulo acumula hasta ahora más de 2 millones de casos confirmados y 58.528 decesos por el coronavirus, mientras que en todo Brasil el patógeno ya deja 10,2 millones de infectados y 248.529 fallecidos.

Con la medida, la región paulista se suma a por lo menos otros seis de los 27 estados del país que ya han adoptado el toque de queda como forma de frenar la expansión de la covid-19.

Brasil confía en su campaña nacional de inmunización, iniciada a mediados de enero, para controlar la pandemia, pese a la escasez de vacunas y las dificultades en las negociaciones para la adquisición de nuevas dosis.

En ese sentido, la Gobernación de Sao Paulo confirmó este martes que entregará al Ministerio de Salud un nuevo lote de 3,9 millones de dosis del antígeno desarrollado por el laboratorio chino Sinovac, hasta el domingo próximo.

Doria igualmente confirmó que un total de 46 millones de dosis de la llamada Coronavac serán entregadas hasta el 30 de abril, pero volvió a hacer un llamado al Gobierno central y el Ministerio de Salud para que aceleren las negociaciones para comprar "toda y cualquier vacuna aprobada" por las autoridades sanitarias brasileñas.