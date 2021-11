Entretener al turista es vender la imagen de la Identidad Dominicana

El síndico del Distrito Turístico de Verón- Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito) resaltó la importancia que tiene la asociación de músicos cantantes y trabajadores del entretenimiento turístico (ASOMUCENTT) para el desarrollo y el crecimiento del sector turístico del país, y los aportes qué esta realiza en la protección de nuestra Cultura e Identidad Nacional, reforzando así nuestra marca país frente a los turistas que nos visitan.

“Felicito a la asociación Asomucentt, no es fácil emprender un proyecto donde uno encuentra muchos obstáculos y desafíos, sin embargo, cuando uno ve jóvenes empoderados que quieren impulsarse hacia delante, obliga a que todas las autoridades tengamos que acompañarlos, ayudarlos y sobre todo motivarlos a que puedan generar dinamismo económico, que es muy importante.

“Entretener al turista es vender la patria, es vender la imagen de la identidad dominicana de forma positiva”

De ustedes depende que cuando un turista regrese a nuestro país, regrese feliz y contento, y pueda decir como siempre lo dicen: Que el mejor altivo que tiene la Republica Dominicana no son sus playas, sino que son su gente.

Al final lo que hay es que dejar un legado, y yo cuento con eso, que ustedes dejaran ese legado, para que las nuevas generaciones de artistas del entretenimiento turístico, puedan decir: llegué a una asociación que me motivó, me ayudó a desarrollarme, y me permitió apoyar el turismo de la Republica Dominicana”

Manolito expresó estas palabras mediante un reconocimiento que le fue entregado por la asociación Asomucentt encabezada por su Presidente, Wilson Oviedo Gómez, el Director Nacional Carlos de la Rosa, la Directora de Relaciones Públicas Arlette castillo, Y la Directora de Relaciones Internacionales klodiana Goxha en el Bar restaurante CARBONE Chophouse.