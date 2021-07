Johnny Ventura llegó a la política de la mano de Peña Gómez

Cuando Johnny Ventura empezó a participar en política quería una mejor nación.

“Veníamos de la dictadura de Trujillo en búsqueda de libertades con un mentor como José Francisco Peña Gómez al lado, que venía conmigo de la Escuela de Locutores”, contó a elCaribe y a CDN37, en la última entrevista que ofreció a un medio de comunicación.

Relató que tres años después que salieron de la escuela de Locución en el Conde, justamente un sábado 14 de abril de 1962, a las 11 de la mañana, le dio un abrazo al inolvidable líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y que Peña Gómez le preguntó de inmediato: ¿cuándo se inscribía en el partido”.

“Le dije cuando tú quieras. Entonces, cogimos el Conde caminando un par de cuadras y me inscribí”, recordó.

A partir de ahí no fue un simpatizante del PRD, sino un miembro activo de esa organización. Mucha gente no sintió esa militancia hasta que fue propuesto como diputado. “El deseo de una nación con un estándar de vida para quienes hemos nacido en este país me lleva a participar”.

Su militancia en el PRD duró 45 años, tiempo en el que fue diputado en la década de los años noventa y síndico de Santo Domingo en el período 1998-2002.

En 2008 la vida política de Ventura dio un giro de 180 grados cuando anunció su apoyo rotundo a la reelección presidencial del expresidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana.

En el 2020 volvió al terreno electoral con una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, por el partido Fuerza del Pueblo

“La Fuerza del Pueblo tuvo que trabajar duro para que yo me vistiera de candidato, porque después que salí del Ayuntamiento del Distrito Nacional entendí que mi paso por la alcaldía y por lo municipal se había quedado ya. Fui todo lo honesto que se puede ser, cuando el día que salí del ADN, el 16 de agosto de 2002, una periodista me esperó abajo y me preguntó cómo juzga su gestión, y yo le dije mala. Ella se sorprendió y me preguntó que por qué. Y yo le dije que mis expectativas eran muy altas”, respondió Ventura entrevistado hace pocos días en elCaribe.

En esa reciente conversación, “El Caballo Mayor” expresó que “justamente, hoy en día, lo que trato es de aportar a la nación”.

Y esto lo hacía convencido de que “Leonel es el mejor preparado para conducir una nación en crisis como la que hemos tenido en estos tiempos, y sus condiciones me parecen incalculables para una nación como la nuestra, y que los mejores aportes los podría tener él”.

En ese día a día se encontraba. A parte de seguir haciendo música para seguir aportando al merengue, también estaba trabajando en la Fuerza del Pueblo con esa idea.

“Si tú me dijeras si me veo en algún cargo, en ninguno. Mi sueño no es ser alcalde, mi sueño no es ser diputado, mi sueño no es ser ministro, mi sueño es lograr transformaciones reales, y justamente estamos trabajando en la nueva ola de transformaciones”, puntualizó.