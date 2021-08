La variante delta puede evolucionar, advierte un experto

Los esfuerzos para vacunar a más estadounidenses contra el covid-19 son cada vez más urgentes, ya que un experto advierte que si las tasas de vacunación no aumentan, la peligrosa variante delta podría seguir evolucionando.

"La siguiente variante está a la vuelta de la esquina si no nos vacunamos todos", le dijo a Chris Cuomo, de CNN, el almirante Brett Giroir, exdirector de pruebas de detección de coronavirus bajo la presidencia Trump.

"Solo le ruego al pueblo estadounidense que comprenda que para vencer este virus, tenemos que aumentar el nivel de inmunidad de todos, y así es", agregó.

Actualmente, solo alrededor del 49,8% de la población está completamente vacunada contra el covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC, por sus siglas en inglés). Y con tantas personas que todavía carecen de la protección adecuada, los casos van en aumento.

En las próximas semanas, es probable que los aumentos repentinos lleguen a todo Estados Unidos, no solo a las áreas con bajas tasas de vacunación, dijo el miércoles el exdirector de los CDC, el Dr. Tom Frieden. Sin embargo, los brotes no serán tan explosivos en áreas con mayor cobertura de vacunación, agregó.

A medida que aumentan los casos, es probable que las hospitalizaciones y las muertes también aumenten, según los pronósticos conjuntos publicados el miércoles por los CDC. El pronóstico predice que se contabilizarán de 624.000 a 642.000 muertes para el 28 de agosto. Hasta el miércoles, ha habido 614.342 muertes por covid-19 en EE.UU., según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Si no está protegido contra el covid-19, es probable que el virus lo infecte, dijo a Pamela Brown, de CNN, el miércoles, Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

"Este virus es altamente infeccioso. No intentes dejar agotar el reloj del juego. Este virus te encontrará, eventualmente te infectará", dijo Osterholm.

Afortunadamente, las vacunas disponibles parecen ofrecer una fuerte defensa contra la variante delta, especialmente cuando se trata de enfermedades graves y muertes, dijo Frieden.

"Estamos en guerra con este virus que ya ha matado a más de 610.000 estadounidenses. Ahora tenemos las herramientas, con vacunas y mascarillas, para detener más muertes, sufrimiento y destrucción", dijo el miércoles la analista médica de CNN, Leana Wen.

'Hemos decepcionado a nuestros hijos', dice el asesor de vacunas de la FDA

Las bajas tasas de vacunación contra el covid-19 en EE.UU. ponen a los niños, muchos de los cuales no pueden vacunarse, en riesgo, dijo el miércoles el Dr. Paul Offit, asesor de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

"Creo que hemos defraudado a nuestros hijos", dijo Offit a Wolf Blitzer, de CNN.

Actualmente no existe una vacuna autorizada para menores de 12 años en EE.UU., por lo que los niños pequeños dependen de la vacunación de quienes los rodean para protegerse, explicó Offit. Y muchos niños que tienen 12 años o más aún no se han vacunado, agregó.

Offit señaló que muchos niños están a punto de regresar a la escuela, durante una época del año en la que el virus se transmite con mayor facilidad y circula la variante delta.

"Necesitamos aumentar las tasas de vacunación para que estos niños puedan estar protegidos", dijo Offit.

Al destacar ese punto, el presidente del Hospital de Niños Our Lady of the Lake, en Baton Rouge, Louisiana, dijo a CNN que su personal está viendo bebés enfermos con covid-19 en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

El Dr. Trey Dunbar le dijo a CNN que los niños están siendo víctimas de una pandemia que tiene una solución simple: la vacunación de adultos.

"El covid es una enfermedad prevenible", dijo. "Es difícil para nosotros, como pediatras, ver a los niños afectados por una enfermedad prevenible. Los niños no son como los adultos. No tienen la opción de vacunarse", explicó.

"Así que sí, hace una gran diferencia cuando los adultos toman decisiones por los niños y los adultos toman decisiones que tal vez podrían prevenir las enfermedades que vemos en los niños", agregó Dunbar.

