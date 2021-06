Maibé Altagracia Sánchez Caminero, madre del exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, deploró los allanamientos realizados por el Ministerio Público la noche de este lunes a las propiedades de su hijo.

Vía telefónica la exembajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Alemania, comunicó que una de las propiedades allanadas por las autoridades es su casa, ubicada en el ensanche Julieta, que es la vivienda materna del exprocurador.

“La casa está cerrada, no sé qué estará pasando si me la van a romper, no sé, ahí yo no tengo nada solamente mis cosas, y mi hijo no vive ahí, por qué a mí, yo nunca me he metido en nada”, manifestó.

Resaltó que ella es una persona honesta y no comprende la razón por la que “un juez puede dar una orden como esa”.

Hablando desde Alemania resaltó que se encuentra en ese país porque su seguro médico se lo quitaron cuando la destituyeron del cargo.

“En esa casa nació Jean Alain, ahí nacieron mis hijos, nosotros no venimos de la calle, y ese señor (en referencia a Jean Alain) es un hombre puro, yo no sé qué le estarán levantando”, dijo.