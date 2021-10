Con pedidos de Justicia y manifestaciones de dolor, fueron sepultados la tarde de este martes en el cementerio Jardín Memorial, municipio Santo Domingo Norte, los restos de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, asesinada de un disparo por un cabo de la Policía Nacional.

Al acto de sepelio acudieron miembros de familia, religiosos y amigos de las víctimas, los que expresaron consternación por el hecho.

Durante el emotivo acto fúnebre, la doctora Minerva Marte, madre de la fallecida arquitecta, manifestó sentirse “indignada con las autoridades por las mediocridades con que se manejan las instituciones”.

Narró que desde muy joven su hija le demostró ser una mujer emprendedora y con el tiempo llegó a ser una de las mujeres jóvenes más prósperas del país.

“Tanto sacrificio por ser una líder en la sociedad, reconocida como una de las mujeres jóvenes más próspera de este país, y que venga un desaprensivo y me le quite la vida, yo no lo puedo aceptar”, expresó en medio de llantos.

“Siento que Leslie está aquí con nosotros”

Mientras que visiblemente afligido, el padre de la arquitecta, el ingeniero José Rosado, dijo que dejará en manos de Dios la muerte de su hija, con quien celebrara su cumpleaños junto a Leslie en un restaurante de Boca Chica horas antes de ella ser impactada de bala por el cabo Janli Disla Batista.

“Yo estoy aquí y siento que Leslie está aquí con nosotros, no siento que está ahí metida (ataúd), de verdad no lo siento. Por eso ustedes han visto que en momentos yo he estado firme, pero he estado firme porque es que no lo he creído. Estoy en una negación estúpida”, expresó Rosado mientras lloraba.

“Me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo”

Un momento de mucha tristeza y dolor se vivió cuando la hija mayor de Leslie Rosado, tomó la palabra, y en un discurso extensivo se despidió entre lágrimas de su madre.

“Yo escribí algo como que fuera para ella porque yo realmente siento que ella sigue aquí. Yo no lo acepto, ni siquiera me gusta que hablen de ella en el pasado porque yo siento que ella sigue aquí”, dijo la adolecente quien se encontraba con su madre cuando fue asesinada por el agente policial.

Agregó: “No quiero que pasen los días ni las noches sin que estés aquí. Quiero llorarte siempre para que sepas lo mucho que te amo. Me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo”.

“Estuve enamorado y aficiao de ti toda la vida”

El esposo de Leslie Rosado, el ingeniero Javier Martínez, no logró expresar muchas palabras debido a lo afectado que estaba, pero alcanzó a narrar cómo conoció a su esposa en el 2003 y cómo construyeron una familia, compuesta por 3 hijos de 15, 10 y 5 años de edad.

“Leslie Massiel Rosado Marte quiero que sepa que te amo y te amaré por siempre. Estuve enamorado y aficiao de ti toda la vida, gracias por los tres hijos maravillosos que procreamos y por el cuarto hijo que se va al cielo contigo”, manifestó Martínez mientras no paraba de llorar.

Los familiares de Leslie Rosado, agradecieron a sus allegados por el apoyo que han recibido desde que ocurrió el hecho el pasado sábado en el municipio de Boca Chica.

Desde que el cortejo partió de la Funeraria Blandino de la avenida Abrahán Lincoln, una hilera de vehículos la siguió hasta el camposanto, igualmente llegaron al cementerio decenas de personas.