Meghan Markle anuncia nuevo proyecto con Netflix

Los duques de Sussexanunciaron su próximo proyecto televisivo con su compañía Archewell Productions.

Pearl será una serie animada centrada en una chica de 12 años que se inspira en algunas de las mujeres más influyentes de la historia.

Meghan es una de las productoras del programa y también aparecerá en los créditos como creadora. Trabajará junto al marido de Elton John, Sir David Furnish (un amigo cercano de la familia), así como con los cineastas ganadores de un Emmy Liz Garbus (I’ll Be Gone in the Dark) y Dan Cogan (Icarus).

Su coproductor David Furnish ha añadido: “estoy encantado de que finalmente podamos anunciar esta emocionante serie de dibujos. Meghan, la duquesa de Sussex, y yo, sentimos una pasión profunda por poner a disposición de una audiencia global de todas las edades las historias positivas e inspiracionales de mujeres extraordinarias de todo el mundo. El equipo que colabora en la serie es del mejor de los niveles y Netflix es el socio perfecto”.

La duquesa ya tiene experiencia trabajando en programas aptos para familias, habiendo narrado anteriormente Elephant, un documental de Disney+ sobre una manada de elefantes que viajan desde el delta del Okavango, hasta el río Zambezi y vuelven.

Recibió críticas principalmente tibias y fue criticado por no tener un alcance demasiado científico.

Antes de que Pearl llegue a las pantallas, el primer proyecto de Archewell Productions será Heart of Invictus, que seguirá la preparación de los atletas que participarán en los Juegos Invictus de La Haya 2022.

FUENTE: VANITY FAIR