Peña Guaba: “Contra los partidos… después no se quejen”

Reflexiones en el cambio#34 Por: José Francisco Peña Guaba

He tratado de mantener un perfil concertador entre el Gobierno, los partidos y la Junta Central Electoral (JCE), consciente de que nuestro papel desde el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), es contribuir, aportar y consensuar los temas de nación para que en medio de la pandemia del Covid 19, demos al pueblo un ejemplo de concertación y superación de los problemas que nos abaten. Lamentablemente, por los constantes e incontables abusos que se están cometiendo contra los partidos, me veo obligado a alzar mi voz y la de las organizaciones políticas adscritas al Fopppredom, para protestar contra el insultante y constante atropello que estamos recibiendo por parte de algunos funcionarios del “gobierno del cambio”.

Una cosa es que no te den y otra cosa muy distinta es que te quiten.

La mayoría de los partidos hemos sido consecuentes con el Presidente Luis Abinader, de quien ha recibido trato exquisito la dirigencia partidaria nacional, incluso en lo personal testimonio mi agradecimiento al Señor Presidente, por su deferencia y cordialidad. No se puede decir que le hemos hecho oposición alguna al gobierno. Las críticas realizadas a su gobierno, de casi todos los partidos, han sido constructivas. Fuimos al Palacio Nacional y le dimos un espaldarazo a las gestiones “del cambio”, reconociendo que tenemos que actuar al margen de banderías partidarias y en favor de la nación. Nos pusimos al servicio del gobierno para ayudar a sostener la frágil gobernabilidad y pusimos nuestro granito de arena para que el país saliera de la “corona crisis” con el menor impacto en el orden político, esperando que también fueran lo mínimas posible las graves secuelas que se vislumbran en los temas social y económico del país.

¿Qué hemos recibido a cambio los partidos políticos? Lo explico claramente en este “decálogo de la imprudencia”.

1- Desde que llegó el gobierno del cambio se ha producido un constante y despiadado ataque de los aliados gubernamentales de la sociedad civil contra el sistema de partidos. Verdaderos oportunistas y escamoteadores del esfuerzo ajeno han brillado como nunca, a pesar de que ni saben ni salen a buscar un voto, ni aportar un peso. Actuando como si fueran dueños del nuevo gobierno, han diseñado y ejecutan a la vista pública un perverso plan para ahondar el desprestigio de todos los partidos, para afectar tan negativamente como puedan la imagen de sus directivos. ¡No duden que, en su oportunidad, los enfrentaremos!

2- Resulta y viene a ser que el “dictador” Danilo Medina no le quitó los recursos a los partidos… pero el gobierno “demócrata” del cambio sí se los quitó, dejando en la inopia a 23 de 27 partidos incluyendo a sus propios aliados y a partidos como los nuestros, que los apoyamos a nivel municipal y senatorial sin que la mayoría recibiera beneficio alguno, porque en casi todos los casos los partidos de esa alianza con el PRM no obtuvieron ni un vocal.

3- Que sea precisamente desde la presidencia del Senado que se haya prestado a actuar contra los propios partidos, y no contra cualquiera sino contra las organizaciones políticas que lo postulamos de manera gratuita y desinteresada. En todo caso, ¡eso habla muy claro de cómo actúa cierta gente cuando se siente en las alturas del poder!

4- Quien esto escribe articuló durante años la plataforma electoral “Juntos Podemos”. Armamos la alianza opositora exitosa, que en lo municipal y en lo senatorial apoyó al PRM; que sirvió como un catalizador de liderazgos locales, que ofreció perspectivas reales de unidad opositora y triunfo electoral en momentos necesarios para el partido hoy en el gobierno. ¿El pago recibido? Hoy quieren quitarles ¡hasta el 90% de los recursos que recibían!

5- No satisfechos con semejante acción, una parte de los funcionarios del cambio decidió darle una estocada mortal al sistema de partidos, quitándole el 50% de la asignación presupuestaria aprobada, como si no bastara la distribución inequitativa ya realizada. Estamos hablando, en números claros, de que, a partidos como la Fuerza del pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, de casi 20 millones mensuales piensan entregarles 1 millón, a los que recibían 2 millones de pesos se les entregarían 220 mil pesos mensuales, igual que a los otros partidos. Eso no es suficiente ni para pagar los servicios y alquileres de los locales partidarios.

6- ¿Cómo se le quiere pagar así a quienes con su salida del partido y de la alianza de gobierno, generaron una división tan radical de esas fuerzas que, sin necesidad de demostración, permitieron al PRM ganar en primera vuelta?

7- Juntos Podemos no recibió ni un peso ni para organizar reuniones de alto nivel, que se hicieron decenas, en locales públicos y privados. Juntos Podemos no recibió ni un peso en la campaña, ni del PRM ni de su candidato presidencial, a pesar de que armamos el tsunami electoral más importante del proceso electoral, pues hubo candidaturas respaldadas hasta por 17 partidos cuyos logos estaban claritos en la boleta, al punto de que algunos candidatos lograron hasta un 70% de los votos. En esas lides políticas no se vio un solo “dignatario” de la “nobleza” que se anida en la mal llamada “sociedad civil”. Pero ahora, en injustificado contubernio, son esos “diri-sin-gentes” de las organizaciones supuestamente sin fines de lucro, que trabajan a todo dar para hacer desaparecer a los partidos.

8- La mayor vulgaridad es la que se desea hacer desde la Dirección General de Presupuesto, que buscando argucias legales para violar lo decidido por los legisladores. La partida aprobada para la Junta Central Electoral incluyó la entrega de RD$1, 260,400,000 para todos los partidos, no la mitad, ni un cuarto. Los partidos no recibiremos ni un peso menos de los que ordena la ley, porque dicha contribución del Estado está ordenada por ley y concebida para nivelar las oportunidades de competición electoral de los candidatos de partidos sin recursos. Pero, al parecer, sin importar lo que disponga la ley viene cualquiera y de forma medalaganaria decide cómo y cuánto se va a asignar, ¡como si cualquiera fuera Congreso y modificara las leyes que le viniera en ganas!

9- Todo este cúmulo de acciones pérfidas van dejando notar el sabor amargo de la ingratitud y la desconfianza, porque todos sabemos que “entre bomberos no se pisa la manguera”. Ahora mismo lo que se busca es ahogar definitivamente el sistema de partidos, destruirlo. Y para que les quede claro, ¡eso, simplemente, no pasará!

10- La autoridad del Presidente se ve minada porque él da públicamente unas instrucciones, por lo general a través del buen amigo, Ministro de la Presidencia y Presidente del PRM, José Ignacio Paliza… pero los funcionarios de menor rango hacen otra cosa, muy pero muy distinta. Advertimos que se está jugando a decir públicamente una cosa muy diferente, pero muy diferente de la que se comenta en privado. Eso o estamos ante un mayúsculo desorden de autoridad, tan grave que obligará al Presidente a destituir a los funcionarios que actúen en contra de sus instrucciones, que están apegadas a la ley.

Pensando en el país hemos soportado estoicamente, por semanas, la andanada contra los partidos. Pero les guste o no, que sepan que es a través de nosotros los partidos que se postulan los candidatos, no a través de las ONG´s de los roba cargos. Vamos a actuar y vamos a defender el sistema existente, nos aseguraremos de que continúe el pluripartidismo y le llevamos cuenta a todos lo que actúan contra la democracia, porque los partidos son la simiente de ella.

Es vergonzoso que se quiera destruir a los partidos quitándole los recursos para que no puedan ni siquiera operar mínimamente, pero con y sin dinero, seguiremos representando a nuestros electores; con y sin dinero llevaremos los mejores hombres en nuestras boletas; con y sin dinero resistiremos, actuaremos en “unidad dentro de la diversidad”, que es el lema del FOPPPREDOM. A los que se suman a quienes nos quieren destruir, no se preocupen, el 24 llegará y ¡!¡después no se quejen!!!